Cambio de líder en la penúltima etapa del Tour de France

El ciclista esloveno Tadej Pogacar ganó hoy la penúltima etapa del Tour de Francia y desplazó en el liderazgo de la clasificación general a su compatriota Primoz Roglic, líder de la prueba durante varias jornadas.

Pogacar se impuso en una contrarreloj individual de 36,2 kilómetros, entre Lure y La Plance des Belles Filles, con un tiempo de 55'55"21, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

El esloveno había partido con 57 segundos de desventaja respecto de Roglic, quien cerró la jornada a 1'55" de distancia de su compatriota, al que debió cederle la casaca amarilla de líder de la competencia.

🏆 Jerseys and rankings after stage 20 🏆



🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 20 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/t51Nzg7YU8