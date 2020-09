https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mitad tiene dificultades para pagarlos o no pudo hacerlo

Alquileres en pandemia: La mayoría de los santafesinos quiere que se mantengan "congelados" los precios

Al dato lo arroja una encuesta del espacio Encuentro realizada en la ciudad de Santa Fe: “Hoy la mayoría encuentra en el Decreto un paliativo para su situación económica, pero en este tiempo se ha generado una acumulación de deudas de quienes no pudieron pagar que preocupa tanto a inquilinos como a pequeños propietarios y garantes”.

La gran mayoría de quienes alquilan quiere que los precios de los alquileres se mantengan “congelados”. Así lo reflejan los resultados de una encuesta realizada por el espacio Encuentro durante los primeros días de septiembre: de 433 inquilinos de la ciudad de Santa Fe, 8 de cada 10 se manifestó a favor de la extensión del decreto presidencial 320/20 que, entre otras medidas, suspende el vencimiento de los contratos, prohíbe los desalojos por falta de pago y “congela” el precio de los alquileres, desde marzo hasta el 30 de septiembre.

Según explicó Lucas Simoniello, concejal e integrante del espacio “el problema que arroja este dato es doble: por un lado las dificultades para pagar que están teniendo muchos inquilinos y la necesidad de evitar que su contrato aumente en el medio de una crisis económica muy fuerte, y por el otro la acumulación de deuda de aquellos que no pudieron pagar o que lo hicieron a medias. Esto último no solo afecta al inquilino sino al propietario, que ve afectado su ingreso al estar imposibilitado de actualizarlo, y a la vez puede llegar a generar problemas a los garantes”.

Al ser consultados sobre las razones por las cuales debe extenderse la validez del decreto, “muchos inquilinos expresaron en la encuesta que la medida sería un ‘paliativo’ para quienes la están pasando mal”. En particular, algunos explicaron que la medida “mantiene el precio actual del alquiler, posponiendo los aumentos hasta que finalice la vigencia del decreto”.

Por otra parte, un porcentaje de inquilinos se manifestaron en contra de la prórroga, fundamentando en una lectura de largo plazo de la situación, designando al decreto como un problema ya que permite una acumulacion de cuotas que luego pueden generar deudas difíciles de afrontar, e injusta con muchos propietarios que también necesita de esos ingresos para subsistir”. Deudas futuras

Según la encuesta, casi la mitad de los encuestados pudo abonar con normalidad el último mes. Por otro lado, cuatro de cada diez manifestó haber pagado el alquiler con dificultades y un 5% de los inquilinos e inquilinas encuestados no pudo hacerlo.

Al respecto, Simoniello indicó que “si comparamos con las encuestas anteriores, más personas afirmaron haber podido cumplir con los pagos. Sin embargo, esto se traduce en que tuvieron que dejar de pagar otros bienes o servicios que representan un deterioro en la capacidad de ahorro de los inquilinos o bien un incremento de deudas a pagar en algún momento. Ha habido casos donde nos decían que habían dejado de pagar la cuota del auto, por citar un ejemplo. En efecto, no se pagaron Impuestos como la Tasa municipal, API o AFIP, gastos personales, hubo menos consumos con tarjetas de crédito o compras online”. Lucas SimonielloFoto: Gentileza “Hoy la realidad nos marca que la mayoría de quienes no pudieron pagar el alquiler fue por la disminución total o parcial de sus ingresos o directamente la falta de trabajo. Estos datos dan cuenta de la profundidad de las consecuencias económicas de la pandemia, y demanda que tanto Nación como Provincia profundicen las medidas de acompañamiento a quienes hoy no pueden producir o trabajar en función de las restricciones que se plantean por razones sanitarias", finalizó. Sondeo de opinión ciudadana- Congelamiento de alquileres

