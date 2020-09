Bruno Pittón al fútbol de Europa: ¿Unión puede alimentar ilusiones?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club de Tinelli "remolonea" con pagarle a Unión, al igual que Rosario Central. Para un club como Unión, que no se ha destacado por ventas salvadoras, esto de Bruno Pittón asoma como un posible bálsamo. Y si se quiere, los "incumplidores" cada vez le deben más por la devaluación de la moneda en comparación con el dólar.

En algún momento parecía que tocaba fondo. Se fue a jugar a Sportivo Las Parejas y allí le costó. Se encontró con una realidad que a veces resulta complicada para los jugadores que "bajan" a jugar en los torneos federales y que vienen de clubes con fútbol de Primera. Bruno Pittón se "reinventó". Hizo realidad aquél dicho que a veces es necesario tocar fondo para resurgir. Su retorno a Unión fue totalmente distinto y terminó siendo un elemento imprescindible en aquella estructura que pergeñó Madelón, logrando un gran entendimiento con los volantes de turno, especialmente con Fragapane, quien le abría magníficamente el camino para que Bruno llegue hasta el fondo de la cancha.

Uno lo veía quedarse después de los entrenamientos a perfeccionar el remate de tiro libre. Y uno también lo veía pisar el área de manera periódica, pero le faltaba definición. En realidad, no es que le faltaba sino que directamente no definía. Prefería el pase al medio aún cuando se encontraba en una posición ventajosa para ser él y no otro el que finalice la jugada.

Alguna vez le confesó, Bruno, a quién esto escribe que "todos me dicen lo mismo que me apuntás vos y me recriminan que no le pego al arco, que no termino la jugada, que siempre prefiero el pase adentro para algún compañero". En eso, Bruno Pittón no tuvo en Unión ese "egoismo" que es muy propio de los delanteros. No era falta de confianza (o quizás sí), pero lo que es mejor todavía, tampoco era incapacidad. Lo demostró en San Lorenzo, con una Superliga estupenda porque no sólamente se ganó la titularidad sino que fue el goleador del equipo. Para un marcador de punta, haber marcado siete goles en un torneo y sin que ninguno de ellos fuese de penal, es una marca extraordinaria. Y si se compara con Adolfo Gaich (que fue el segundo goleador de San Lorenzo, con cinco goles), transferido al fútbol ruso en 12 millones de dólares por el 80 por ciento, brinda la mejor pauta de que la cotización del zurdo santafesino, de 27 años, puede ser excelente y beneficiosa para Unión, que lo formó y mantiene el 20 por ciento de su pase.

Fue otro santafesino, Juan Antonio Pizzi, el que marcó el combo de los hermanos. Por una suma cercana a los 2,5 millones de dólares, Unión cedió a San Lorenzo el 70 por ciento del pase de Mauro y el 80 por ciento del pase de Bruno. No fueron los únicos santafesinos intervinientes, pues también hay que sumar a Alan Poch, un empresario muy joven que hizo sus primeras armas formando parte de la escudería de Cristian Bragarnik, que hizo sus estudios en el Colegio Inmaculada Concepción y que jugó en nuestra Liga Santafesina, defendiendo los colores de Ateneo Inmaculada y de Náutico El Quilla.

En este periplo, mientras Bruno marcaba goles y Mauro era apuntado por Gabriel Heinze para seguir su carrera en Vélez, San Lorenzo no pagaba. Cansado de las demoras del Ciclón, Unión elevó el reclamo en Puerto Madero, donde funcionaba la ya extinguida Superliga. Al haberse hecho en dólares, se produjeron varias actualizaciones, porque el dólar estaba en 43 pesos cuando se hizo la venta y la moneda argentina ha sufrido permanentes devaluaciones en todo este tiempo, que no ha sido tampoco prolongado.

Hace poco más de un año, Unión produjo cuatro ventas a Central y San Lorenzo que le han traido varios dolores de cabeza por los permanentes incumplimientos de ambos clubes. Fueron 6.125.000 dólares (de los cuáles se deben deducir impuestos y comisiones de ley por un 26,5 por ciento) por la cesión del 100 por ciento del pase de Brítez, el 50 por ciento de Zabala (estos dos pases a Rosario Central) y los porcentajes ya señalados de Mauro y Bruno Pittón a San Lorenzo. Inclusive, en el caso de los hermanos Pittón se acordó también un ingreso extra de hasta 600.000 dólares si es que se cumplían requisitos de cantidad de partidos jugados, algo que seguramente Bruno Pittón lo ha superado teniendo en cuenta que esos 7 goles los convirtió en 21 partidos de la última Superliga.

El nombre de Bruno Pittón empezó a mencionarse con insistencia en el mercado europeo, algo que favorece plenamente a San Lorenzo (máxime ahora que no podrá transferir a Herrera luego de la seria lesión que sufrió en el encontronazo con uno de los Romero) y también a Unión. En tiempos de mercado hablan los agentes por todos lados y generan ansiedad en el jugador, a la vez de expectativas en todos.

Se han dado a conocer nombres de clubes italianos, españoles y hasta del fútbol francés. Por el momento no hay nada formal, aunque por lo que El Litoral pudo averiguar, se han producido varios tanteos y conversaciones. Se sabe que su representante tiene contactos directos y relaciones con varios directores deportivos del fútbol europeo. Por el momento, España e Italia son los paises en los que existen más interesados, pero con esta pandemia que azota al universo, todo se mueve despacio y los clubes se han encontrado con problemas económicos e ingresos restringidos.

Como habitualmente ocurre, se priorizan aquéllos puestos que resultan imprescindibles para reforzar y el mercado se va moviendo de manera progresiva y casi al unísono. En Europa, primero, hubo mucho mercado interno, jugadores que pasan de segunda a primera, de equipos chicos a equipos grandes, que retornan de préstamos, etcétera. El paso siguiente es analizar el plantel que se cuenta y en la parte final, cuando quedan quince días (es decir, a partir de ahora mismo), es cuando más se empezará a mover todo.

Generalmente, esto ocurre hacia fines de agosto y no tanto a finales de setiembre, pero la pandemia alteró todo, incluidos los calendarios. Y este será el momento en el que los clubes de Europa "atacarán" sobre esos objetivos sudamericanos. De lo que se puede asegurar, es que Bruno Pittón estará en el radar de varios equipos, que la cotización lograda en San Lorenzo es importante, que es un muy buen momento para su lanzamiento al fútbol europeo (más allá de que no cuenta con alguna convocatoria a la selección, lo que habría realzado la apuesta) y que Unión está alerta: tiene un 20 por ciento del jugador y una deuda que San Lorenzo "remolonea" para pagar.

Unión no se ha destacado, desde mi óptica, por ser un club que se precie de ser un muy buen vendedor. El jugador más apetecible de los últimos tiempos, Franco Soldano, no generó un ingreso que acomode los números. Y en el último año, se desprendió de varios futbolistas (los dos Pittón, Zabala, Brítez, Martínez, Gómez Andrade, Acevedo) y no hubo ni jerarquización deportiva ni tampoco soluciones económicas. La gran mayoría de estos futbolistas (cinco en total) fueron a parar a clubes que están incumpliendo con Unión. Por eso, esta valoración y la vidriera lograda por Bruno Pittón en San Lorenzo, indirectamente, puede beneficiar ostensiblemente a Unión en el caso de producirse su salida al fútbol europeo, no sólo por el 20 por ciento sino porque San Lorenzo tendría dinero para honrar su deuda con Unión.