Domingo 20.09.2020

15:32

Lo reveló FinCEN Files, la nueva filtración global Vicentin: operaciones millonarias con Glencore quedaron en la mira de EEUU

La reciente filtración de miles de reportes bancarios FinCEN Files reveló que, años antes de que Alberto Fernández intentara expropiar Vicentin, la empresa con sede en la provincia de Santa Fe había estado bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por movimientos bancarios realizados por su filial en Paraguay.

Un reporte bancario de operación sospechosa detalló que Glencore -la gigante suiza investigada en varios casos de corrupción - envió, entre otras transacciones millonarias, varios giros a la agroexportadora argentina por al menos US$ 12,6 millones.

Tras su frustrado intento de expropiación, el Gobierno puso ahora a trabajar a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación en el caso Vicentin. Los organismos -que ya radicaron varias denuncias judiciales- plantearon distintas hipótesis por presunto lavado, evasión y fraude y pusieron en la mira a esa filial paraguaya. La agroexportadora, que está en concurso preventivo, se defiende en la Justicia de esa embestida oficial y niega esas acusaciones ante la opinión pública.

Pero antes de la disputa en la Argentina, algunos movimientos de fondos de Vicentin Paraguay ya habían estado en la mira de la unidad antilavado de los Estados Unidos (FinCen) por reportes de operaciones sospechosas elaborados en 2015 por el Deutsche Bank. La información se desprende de los 2100 documentos secretos que forman parte de los FinCEN Files, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , que integran los medios argentinos La Nación, Infobae y Perfil.

Las alertas en Estados Unidos se encendieron por los antecedentes en casos de corrupción de Glencore, primera comercializadora de materias primas a nivel global y socia de Vicentin en la firma Renova.

El Deutsche Bank emitió dos informes en 2015 tras concluir que la gigante multinacional no había justificado movimientos por cientos de millones de dólares. El primer reporte identificó 773 transacciones de Glencore con decenas de empresas por más de US$ 566 millones entre noviembre de 2013 y abril de 2014. El segundo reporte encontró otras 310 transacciones por más de US$ 259 millones enviadas y recibidas entre mayo y junio de 2015.

Los oficiales de cumplimiento mencionaron a Vicentin Paraguay como receptora de fondos en el primer informe, aunque sin dar precisiones sobre montos ni fechas. Pero en el segundo reporte identificaron un giro específico entre ambas compañías. "El 12 de mayo de 2015 Glencore Grain BV envió una transacción por U$ 12.610.950 a un solo beneficiario, Vicentin Paraguay SA", advirtieron desde el banco.

Los bancos están obligados a ayudar a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos en la prevención de posibles maniobras de lavado de activos y otros delitos. Un reporte de operación sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) no es una acusación, sino una forma de alertar a los reguladores gubernamentales. En algunas ocasiones son elaborados porque alguna de las partes está bajo investigación en algún lugar del mundo.