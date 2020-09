https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.09.2020

18:53

Enviar a Belgrano 2725 Llegan cartas

Téngalo en "mente", Alberto

LEANDRO BERMÚDEZ (*)

Transitamos el día 184° desde que se comenzaron a tomar las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Se ha consultado con un grupo de expertos en infectología –no a expertos en situaciones singulares y extraordinarias- que han brindado sus aportes y visión preventiva al presidente, aunque no ha sido con la misma intensidad y frecuencia (o al menos eso creemos de momento) en cuanto a lo concerniente a salud mental.

No se observan propuestas nuevas en este campo. Nos remitimos exclusivamente a la repetición de un modelo vetusto basado en el aislamiento de personas sanas, lo cual lleva a generar otro desgaste que no es solamente fisiológico, sino ahora además, el mental.

Esto no es novedad. Transitando el día 184° tenemos noción del deterioro y agotamiento que esto produce en la mente, sin nombrar el incremento en ansiedad, depresión, crisis de angustia, entre otras afecciones; y la emergencia de nuevas problemáticas como el resurgimiento de patologías residuales que, hasta cierto momento, aparecían como aminoradas o controladas. Todo esto sin mencionar el peso de la mirada social frente a aquellos que, recuperados del coronavirus, podrían recibir cierto rechazo de quienes no lo hayan contraído, incrementando los niveles de angustia y frustración general.

Presidente: no se olvide de la salud mental. Recite la vieja cita italiana "Mens sana in corpore sano". Convénzase a sí mismo de que esto es preciso. No subestime el potencial impacto que las patologías mentales pueden provocar. Sostenga a los trabajadores de la salud mental. Apueste por ellos de la misma manera que apuesta por infectólogos y médicos. Siéntelos en la mesa de discusión. Consulte sus aportes e incorpórelos. Evitemos las soluciones superficiales, como solo poner teléfonos de asistencia en emergencia o recomendaciones generales en los portales web del gobierno nacional. Considere dejarlos trabajar, incluirlos como personal de necesidad esencial.

¿Es más esencial un periodista deportivo que un psicólogo en estos momentos? ¿Cuál es la medida? No busco desprestigiar a otros trabajadores, ya que todas las labores constituyen un engranaje social aceitado que posibilita la convivencia eficaz; no obstante tengo la obligación de recordarle para que lo tenga en mente, Alberto… Los psicólogos en este momento, hoy día N° 184, son más importantes que nunca.

(*) Estudiante avanzado en Licenciatura en Psicología

Reitera pedido de medicamento

MIGUEL ÁNGEL SERAFINI

Vuelvo a comunicarme con esta Página de Lectores, para llegar a la sociedad santafesina y renovar un pedido realizado hace un mes aproximadamente y del que no he tenido eco. Es para solicitar la donación de un medicamento: debido a mi enfermedad cardiopulmonar crónica, enfisema pulmonar debo tomar Neumoterol 200 mg. Si bien el Pami, al que pertenezco, me provee del mismo, la cantidad que me entregan no me alcanza, ya que por mi delicada situación de salud requiero más. Por eso, me comunico con esta querida ciudadanía para saber si puede brindarme su ayuda, como lo ha hecho en otras oportunidades. Asimismo, y si el diario lo permite, también necesito asistencia en cuanto a la provisión de mercaderías, ya que con lo que gano de jubilación por invalidez no me alcanza para medicamentos y comida.

Para cualquier contacto dejo unos teléfonos de una vecina: Patricia T. 155 - 919025 y 155 - 927844.

Los saludo con el mayor de mis respetos. Que Dios los recompense.