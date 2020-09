Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Assa: trabajo sin terminar II

VECINA DE Bº EL POZO

"Soy una persona mayor, con dificultades en la movilidad y quiero reclamar a Assa por un trabajo sin terminar en la vereda de mi domicilio, sito en manzana 12 vivienda 13, de barrio El Pozo. Hace unos cuantos meses, debieron hacer excavaciones en toda la peatonal donde vivo, para cambiar caños rotos. Para eso debieron romper veredas; pero una vez hecho ese trabajo dejaron todo en terribles condiciones, con pozos, veredas rotas, montículos de tierra, etc. Después de muchos reclamos, vinieron y les arreglaron las veredas a mis vecinos, ¡¡pero la mía la dejaron sin terminar!! ¿Quién controla esto, quién se hace cargo? Es una peripecia para mí caminar por mi vereda y tengo mucho miedo de caerme. Además, no corresponde lo que me dejaron acá. Llamo a los números que publicita Assa y también he llamado al Enress por esta causa, ¡¡pero no responden el teléfono!! Con pocas losetas me terminan el trabajo y me solucionan el problema que planteo, ¿tan difícil es? También dejaron montículos de tierra... Por favor: que alguien me responda y me solucione esto. La Defendoría del Pueblo... ¿a quién tengo que recurrir? Gracias al diario por este espacio".

Flexibilidad horaria para adultos mayores

UNA SEÑORA MAYOR

"En reiteradas veces pasé un mensaje similar por este medio, pidiendo que los supermercadistas entiendan que la Municipalidad tenga un criterio más racional para comprender que no podemos ir entre las 8 y 9 hs de la mañana. Antes, porque todavía estaba oscuro; ahora, porque sigue haciendo frío, pero somos personas que no podemos delegar en otras las compras, porque no las saben hacer. Tenemos a veces criterios dados por médicos tratantes respecto de nuestra alimentación, por lo tanto tenemos que elegir lo que compramos. Según los que muchas veces usamos tarjeta de crédito, o débito, que son de uso personal. Y es recomendable usar eso y no estar manipulando dinero. Sin embargo, en algunos de estos locales, ciertos encargados nos están siguiendo para observarnos el tema del horario, decirnos que debemos cuidarnos, etc., etc. El Dr. Roselli, que tiene un cargo en la provincia, reconoció que los adultos mayores nos cuidamos, usamos todas las precauciones sanitarias que debemos. Por lo tanto, los supermercadistas deben abocarse a cuidar otros aspectos, que todavía no están a tono con la situación sanitaria y dejarnos en paz a los mayores, que concurrimos con todos los recaudos que corresponden. Con este mensaje, espero que la Municipalidad y estos señores se den por enterados".

Vanesa Castillo, una MAESTRA

UNA ASIDUA LECTORA

"Soy madre de una maestra de Alto Verde y estoy muy triste por el juicio por el asesinato de la MAESTRA, nuestra querida Vanesa Castillo. Apuñalada, alevosamente, por un asesino, al que por televisión vi que la fiscal le decía 'señor'; a un criminal que la mató en pleno día, clavándole el cuchillo infinidad de veces... Ese es un reo asesino, ni juicio tendría que tener. Ir a perpetua, directamente. Y el abogado defensor no tiene vergüenza, habla de presunción de inocencia, ¡¿cómo puede alegar eso de este terrible asesino?! No es ningún enfermo; el drogadicto no es un enfermo, es un vicioso, como el que toma, el que fuma. Ese tipo sabía muy bien lo que hacía.... A Vanesa la dejaron sola, el gobierno, autoridades... ¡Que se pudra en la cárcel ese delincuente! Dios quiera que se haga justicia por Vanesa..., una persona excelente, buena, como lo son todas las maestras, porque yo creo que la de maestra es la madre de todas las profesiones. El amor y el corazón que ponen... Un abrazo con todo mi corazón a todas las maestras de Alto Verde".