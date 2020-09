https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.09.2020 - Última actualización - 6:09

4:28

Después de casi 11 meses de aquella final que el sabalero perdió 3-1 en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay ante Independiente del Valle de Ecuador, la dirigencia rojinegra podría reclamar el título si el Tribunal falla en favor del Club Técnico Universitario por la mala inclusión del arquero Pinos.

Podría reclamar la Copa Sudamericana La esperanza es lo último que se pierde, ahora Colón espera la resolución del TAS Después de casi 11 meses de aquella final que el sabalero perdió 3-1 en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay ante Independiente del Valle de Ecuador, la dirigencia rojinegra podría reclamar el título si el Tribunal falla en favor del Club Técnico Universitario por la mala inclusión del arquero Pinos.

Antes que nada hay que aclarar algo importante: hasta hora Colón no ha reclamado que le otorguen el título de la Copa Sudamericana que perdió 3-1 ante Independiente del Valle de Ecuador en la final jugada en noviembre del año pasado en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay, sólo ha protestado por algunas irregularidades en la inclusión del arquero Jorge Pinos.

De todas maneras, cabría la posibilidad de que lo pueda hacer. La instancia se le abre a la entidad rojinegra a raíz del reclamo del club Técnico Universitario, de Ecuador, ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), argumentando que el guardavallas Pinos actuó en forma ilegal en toda la competencia para Independiente del Valle.

La institución ecuatoriana que demanda al actual campeón de la Copa sudamericana pretende que Independiente del Valle y el propio Pinos sean sancionados por haber omitido el contrato que Universitario poseía con el guardavallas.

Después de casi 11 meses, el TAS convocó para el próximo martes, a partir de las 15 (hora de Suiza, sede del organismo), a las partes para comparecer en una audiencia virtual, modalidad tradicional en tiempos de pandemia de coronavirus, de acuerdo a lo reflejado por medios santafesinos.

Si el máximo tribunal, cuyas resoluciones son inapelables, le otorga la razón a Técnico Universitario, la dirigencia "sabalera" tendría la potestad para proceder legalmente para reclamar por ese título sudamericano.

Extendieron el cierre del libro de pases

Es una buena noticia, sobre todo para los jugadores, ya que hay miles que estaban muy preocupados porque se acercaba el 28 de septiembre y todavía no habían encontrado nuevo club. La AFA decidió prorrogar el cierre del libro de pases de todas las categorías y lo llevará a la semana previa del inicio de la competencia en cada caso. Es decir, si la pandemia lo permite y la Liga Profesional arrancara el 16 de octubre, como está previsto, se podría contratar hasta el día anterior.

La decisión en general se debe al poco movimiento que hubo respecto de otros años, y en la Primera División en particular tiene que ver con que muchos equipos no se apuraron porque no tienen confirmados fecha de arranque ni formato, por lo tanto ni siquiera saben cuántos partidos van a jugar y qué plantel necesitarán, al menos para este año. Y encima, como no habrá descensos...

En el Ascenso el panorama parece estar más claro en cuanto a fechas de comienzo, a pesar de que son tentativas. Lo más problemático allí son las definiciones de los torneos. Con San Martín de Tucumán pujando en el TAS para subir, ese fallo será decisivo. Por eso los dirigentes no quieren aventurar una forma de disputa de los torneos y eso les metió hielo a las incorporaciones. "No es lo mismo saber que tras un partido quedás afuera de la conversación que tener en claro que al menos disputarás cuatro fechas", dice un directivo de la Primera Nacional. Y agrega: "¿Para qué me voy a reforzar ahora si no sé a qué vamos a jugar?".