https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.09.2020

4:39

El presidente Alberto Fernández llamó a "construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten".

La política vía twitter El Presidente Fernández llamó a "construir un Estado de Derecho" en el que "cesen la hipocresía y los vicios" El presidente Alberto Fernández llamó a "construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten".

En un breve posteo en su cuenta de la red social Twitter, el Presidente recomendó la lectura de una nota de la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en el portal El Cohete a la Luna.

"Una nota @gracepenafort que merece ser leída", escribió el Presidente sobre el artículo en el que se analiza el traslado de magistrados a tribunales de otros fueros y advirtió: "Tal vez revisando objetivamente las cosas que vienen pasando, podamos construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten".

"El traslado de un juez a un tribunal con distinta competencia implica un nuevo nombramiento de ese juez en el nuevo tribunal. Y ese nuevo nombramiento implica un nuevo acuerdo del Senado", explicó Peñafort en el artículo.

Días atrás, el Gobierno nacional dejó sin efecto, a través de tres decretos, los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes deberán regresar a sus juzgados originales luego de que se expidiera el Senado en ese sentido. Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py 2002 y, durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña.

En tanto, el juez Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, hacia el Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que juzgar la causa abierta a partir de fotocopias de los denominados "cuadernos de las coimas" en la obra pública.

Peñafort invocó a la Acordada 4/18 de la Corte Suprema que dice: "El traslado de un juez constituye en rigor un 'nuevo nombramiento'" y que "así, el constituyente ha regulado un único proceso de designación por el que se obtiene 'la calidad de juez', tal la expresión utilizada por esta Corte (Fallos: 330:2361, cons.11)".

"En base a esta única vía de acceso a la magistratura federal, queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de 'una transformación' o de 'un traslado'. Este 'no está' previsto en parte alguna de la Constitución Nacional y no constituye una categoría constitucional autónoma respecto del nombramiento", apuntó.

Además, Peñafort aludió a los "niveles de hipocresía con los que buena parte de la oposición y de muchos periodistas se manejan en estos días".

"Con toda seriedad les digo que se nota mucho como son todos parte del operativo 'Disparen contra Les Fernández'", escribió.

La funcionaria parlamentaria vinculó los cuestionamientos de la oposición al inicio del debate del proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas en la Cámara de Diputados.

"Doble moral, doble discurso y según las causas que investigan los aportes ilegales, doble contabilidad", advirtió Peñafort y concluyó: "la democracia es además de la mejor forma de gobierno que hemos encontrado, una forma de virtud. No la ensucien con su hipocresía, y con sus homenajes vacíos de virtudes y de razones".

"La grieta está más profunda que nunca"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, arremetió contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de ser un "talibán" en el ejercicio del Gobierno pese a haber sido "moderado" en la campaña, y reconoció que en la actualidad "la grieta está más profunda que nunca".

"Hubo un presidente en campaña moderado y en gobierno, talibán", criticó en declaraciones radiales.

Para la dirigente macrista, el Gobierno está desplegando la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo propósito es, según dijo, "liberarse de toda culpa y cargo de todo acto de corrupción y avanza con sistematicidad, con una venganza a los sectores que votaron a Juntos por el Cambio".

Sobre el papel que juega Cristina Kirchner en el Gobierno, dijo que "parece tener la suma de la agenda y del poder público".

"Es muy negativo, ella puso al Presidente y ahora conduce al Presidente, que está licuado de poder. Eso siempre es malo para la democracia", manifestó.

A su entender, la vicepresidenta considera que "la clase media tiene que asumir que más vale todos pobres e iguales".

En este sentido, asoció la reiteración de los banderazos con una reacción popular a que esta presunta agenda política motorizada por Cristina Kirchner pueda avanzar.

"Por eso la gente sale a defender la propiedad privada, como en Vicentin, o cuando se toman sus propiedades y terrenos y es el país del vale todo, estas cosas están aflorando", explicó.

Según Bullrich, "hay un movimiento popular fuerte, una fuerza social que defiende valores como el mérito, el trabajo, la producción, un movimiento que hace seis meses ve que sus ingresos se licuan".

"La sensación es que no sabemos qué va a hacer el Gobierno en el futuro y eso genera mucha angustia", señaló.

"La grieta está más profunda que nunca", admitió, pero responsabilizó de tal situación al jefe de Estado.

Al respecto, recordó que el 1 de marzo pasado había prometido que sería el presidente que acabaría con la grieta, "y termina en una trinchera tirándole bombas a la Capital, a la oposición todos los días". .

En tanto, la ex ministra de Seguridad cuestionó a Fernández por haber descuidado la economía en los primeros meses de cuarentena bajo la premisa de que había que priorizar la salud.

En esta línea, marcó que ni siquiera este objetivo pudo llevarse adelante con éxito ya que ahora el país se encuentra "entre las veinte naciones más afectadas por el brote".

"Tenemos crecimiento de la pobreza, empresas que se van, que cierran. No ha tenido una gestión que hoy podamos decir medianamente razonable", evaluó.

Consultada sobre si jugará electoralmente el año que viene, Bullrich contestó que todavía no lo tiene definido.

"No somos talibanes, somos capaces de escuchar. Juntos por el Cambio es una fuerza mucho más clara, transparente. Y es un espacio con muchos líderes: Horacio Rodríguez Larreta es uno, Mauricio Macri es otro, Alfredo Cornejo es otro, Patricia Bullrich es otra. Es un espacio con liderazgo compartido, tiene un ex presidente con peso, no es un liderazgo único, hay una mesa, hay bloques", describió sobre Juntos por el Cambio.

Acerca del rol que cumple la principal coalición opositora en la sociedad, dijo que el propósito que persigue es "reducir el nivel de angustia y generar una idea de futuro".

"Esa idea de futuro tiene una fecha muy clara que es la búsqueda del Parlamento el año que viene", concluyó.