Juan Mario Jorrat, economista tucumano, le dijo a El Litoral que si bien hay diferencias con Venezuela, "nos estamos cayendo del mapa y el mercado laboral se ha fracturado". Advirtió que la sociedad debe elegir entre República y comunismo.

Desde noviembre de 2011 La Argentina no repone el capital que se desgasta

"Ad astra per aspera". La frase en latín que identifica a Juan Mario Jorrat en su cuenta de Whatsapp significa "a través del esfuerzo, el triunfo". El economista tucumano se define así en tiempos de méritos relativizados.

"Estamos cayendo del mapa en todo lo que se refiere a la inversión, que tiene que ver con ese precio tan importante que es la tasa de interés. Ese es el valor que le ponemos al futuro. En Argentina no hay inversión para reemplazar el capital que se desgasta. Desde noviembre de 2011 que fue el pico, la Argentina no repone el capital que se vuelve obsoleto. Y las importaciones de capital están cayendo; los unicornios tecnológicos se van. Eso es realmente grave".

Cuando El Litoral le pidió un diagnóstico sobre la Argentina, advirtió que "con la pandemia el mercado laboral se ha fracturado. El empleo privado nunca cayó tanto como ahora y no sabemos a dónde vamos a ir a parar. El desempleo va a ser enorme.

- Vamos a tener un 10 a 15 % de déficit fiscal este año. El gobierno promete bajarlo a 4,5 % en 2021; eso es un ajuste más grande que el que intentó Macri gradualmente y fracasó.

- Es un ajuste más grande que el que intentó hacer el ministro López Murphy y duró dos semanas. Saltó por lo que hubiese sido una hermosa solución para la Argentina.

- ¿Y es posible ahora, en esta involución económica, alcanzar el rango de déficit que promete Martín Guzmán?

- No. El problema que tiene la Argentina es que el Estado no crea riqueza. El país tiene que hacer una opción fundamental en su institucionalización, en su forma de organización. ¿Qué queremos? Está la República Democrática basada en la división de poderes y la propiedad privada de los recursos de producción ¿o queremos ser un país comunista? Tenemos que definir eso, en una discusión ya superada en el mundo.

- Parece ser la parte medular de la discusión del impuesto a la riqueza. Para qué la usamos: para ahorros que financian la producción o que el Estado la gaste en redistribución.

- Desde el punto de vista económico se puede poner un impuesto sobre el capital o sobre lo que ese capital rinde, es decir a las Ganancias. En un mercado normal, los mayores ingresos se producen por más capital humano y de conocimiento -la forma más importante de capital hoy en día- y no por el capital que se hunde como equipos, edificios, maquinarias. Lo más importante es el capital humano.

- Ahí hay que agregar la discusión sobre criterios de distribución.

- Tenemos una cierta cantidad de "masa madre", como la llaman ahora. Y tenemos que dividirla entre el sector privado y el Estado. El Estado quiere una cantidad cada vez mayor, pero no para ofrecernos pan de alta calidad. Pagamos impuestos similares al de los países escandinavos en términos proporcionales al Ingreso Bruto, pero recibimos a cambio servicios de salud, seguridad, educación y justicia, que no sé si son equivalentes a los del África subsahariana. Hay una diferencia entre los recursos con los que el Estado se queda y el valor de los servicios que el gobierno ofrece.

- Si lo que se redistribuye no se reproduce, la anemia es un destino inexorable.

- Más que anemia,que es de corto plazo y se puede corregir con alimentación, yo diría que lo que está sufriendo la Argentina es de un linfoma muy serio y con pronóstico reservado.

- ¿Tiene capacidad institucional el país de generar anticuerpos, de curarse?

- Desde hace varios períodos de gobierno, los mandatarios se han encargado de destruir las instituciones. Tenemos que refundar Argentina, volver a la Constitución del eximio tucumano Alberdi. Está bien, está la emergencia, pero en medio de la pandemia el Poder Ejecutivo se apropia de una empresa privada(Vicentin) que tiene sus problemas; pero rompe las reglas del juego. Está rompiendo instituciones, el proceso de convocatoria. No le compete al Ejecutivo por sí expropiar una empresa.

- En las últimas horas el Senado votó el desplazamiento de 3 de 10 jueces que fueron reubicados durante el gobierno de Macri, por decisión del Consejo de la Magistratura y aval de la Corte.

- El sistema democrático está pensado para que la Justicia controle a los otros dos poderes y viceversa.

- Están de moda en el mundo las democracias aliberales, en las que el poder se legitima en el voto pero ignora la división de poderes. ¿Es posible el desarrollo sustentable en estos cuadros de poder hegemonizado?

- Mi campo no es la ciencia política. Yo creo que una buena democracia, donde las instituciones funcionan, la preocupación es el futuro sustentable. En Economía uno de los precios más importantes que define el futuro es la tasa de interés; cualquier arbitrariedad de fijarla o modificarla, de controlar, a los economistas nos eriza los pelos. Es el precio que se refiere al futuro, a cuánto se va a crecer y cómo. Las sociedades organizadas democráticamente tienen capacidad de resolver problemas.

Venezuela

"La Argentina tiene un resto de clase media que en Venezuela destruyeron Hugo Chavez y Maduro. El origen de los dólares en Caracas está en manos del Estado, y sabemos que es un administrador pésimo y no tiene naftas para consumo interno. Acá la soja a Dios gracias está en el sector privado y no creo que el gobierno llegue a matar a la gallina de los huevos de oro, aunque la puede asfixiar".

País sin moneda

"La moneda tiene que ver con la confianza que se tiene en el país, en el gobierno y su plan sobre el futuro. Estamos en un país donde la moneda es un medio de cambio pero no un depósito de valor. El peso no cumple las funciones de moneda pero no por opción de los consumidores; los políticos nos echan la culpa al pueblo. Los culpables son los políticos que han manejado el Banco Central; tenemos cerca de 100 años de permanente inflación originada por el exceso de gasto político, que ha llevado a la gente a buscar una moneda alternativa que sea depósito de valor. A nuestra moneda le sacamos trece ceros mientras Estados Unidos no le sacó un sólo cero al dólar desde que adoptó esa unidad. Es normal que la Argentina sea una economía dolarizada".

Una salida

"Es normal el déficit en pandemia. Pero necesitamos un gobierno que diga la verdad y sus intenciones, y con los actos revele que va a cumplir. Achicando el Estado, liberando algunos precios, ajustando un cronograma de precios relativos y también un cronograma para hacer más eficiente el Estado como controlador, que favorezca la competencia, es indispensable, Pero no un Estado como productor de bienes y servicios. Necesitamos un buen programa económico que sea coherente, que no me diga que tiene va a reducir a la mitad el déficit porque eso es imposible, que tenga un plan con profundas modificaciones de la manera en que el Estado recauda impuestos, un modelo más progresivo y basado en los ingresos".