"Necesitamos que el sector productivo tenga acceso a los dólares", dijo Kulfas

El funcionario nacional justificó así las exigencias del acceso al mercado de divisas. Prometió que "controlada la pandemia" el Gobierno podrá "poner toda la economía en rumbo de reactivación".

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, justificó las medidas tomadas la última semana por el Banco Central para restringir la compra de divisas y sostuvo que el Gobierno necesita que "el sector productivo tenga acceso a los dólares".

"Necesitamos que el sector productivo tenga acceso a los dólares", indicó Kulfas en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia. El funcionario nacional remarcó que "controlada la pandemia" el Gobierno podrá "poner toda la economía en rumbo de reactivación" y reiteró que el coronavirus "afectó brutalmente la actividad económica" en Argentina y en todo el mundo.

"Todas las semanas acompaño a Alberto Fernández a empresas que están teniendo inversiones", indicó el economista. En tanto, subrayó que desde el Estado, en abril se "la mitad del sector privado" mientras que en los tiempos actuales esa demanda ya cayó "un 70 por ciento".

"Estamos viendo cómo calibrar el IFE para las circunstancias actuales", remarcó el ministro, quien consideró además que "algunas actividades están creciendo". "Al campo le ha ido relativamente bien. Otras están severamente afectadas. La pandemia afectó brutalmente la actividad económica", consideró.

También manifestó que "la caída del empleo fue grande pero menor que otros países" y agregó que "ya hay recuperación en algunos sectores". "Esto no es un problema solamente argentino. La crisis es global. Hay una crisis significativa y grave internacional, sumada a la que ya teníamos nosotros", señaló el economista salido del grupo Callao.

Respecto al endeudamiento, reiteró que "era impagable la deuda que dejó (Mauricio) Macri" y celebró los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para arreglar con los bonistas.

Ni ajuste ni inflación

La secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, aseguró que las restricciones a la compra de dólares impuestas por el Banco Central no forman parte de "un ajuste" y consideró que el aumento de los dólares paralelos no se volcarán a los precios. "Esto no es un ajuste. No se vuelca a los precios", aseguró Ibarra en declaraciones radiales.

La funcionaria nacional sostuvo que "es importante contar con los dólares para poder sustentar el desarrollo productivo" y agregó que "se necesita reimpulsar la economía!". "Tuvimos una caída industrial brutal. Argentina estaba en un a situación vulnerable", señaló la secretaria Legal y Técnica.

Indicó además que "no se trata de una batalla de ricos contra pobres" sino de la necesidad de Argentina de "producir y generar empleo". "La idea no es quitarle a unos para darle a otros sino reconstruir un tejido económico que mejore el desarrollo en la Argentina.

Sostuvo que a través del Presupuesto 2021 el Gobierno busca "apuntalar la actividad de los sectores exportadores para que mejore el ingreso de divisas" en el país. Sin embargo, Ibarra aclaró: "Pero para eso necesitamos tiempo. Es una medida de largo plazo".

"Nuestra responsabilidad desde el Gobierno es cuidar que podamos contar con los dólares para producir", expresó la funcionaria nacional.