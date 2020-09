https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.09.2020 - Última actualización - 5:49

5:48

Caídas, quemaduras, intoxicaciones, algunas de las lesiones más frecuentes atendidas en el hospital Alassia. El pediatra Lucas Navarro recomendó a los padres que siempre hagan la consulta, sea presencial por alguna herida de gravedad o telefónica si es leve.

La atención de los padres debe estar puesta, sobre todo, en los niños menores de cinco años "que no tienen noción del riesgo", advirtió el pediatra Lucas Navarro. Crédito: Archivo

La atención de los padres debe estar puesta, sobre todo, en los niños menores de cinco años "que no tienen noción del riesgo", advirtió el pediatra Lucas Navarro. Crédito: Archivo

Más tiempo en casa tiene sus peligros Advierten que en pandemia aumentaron los accidentes domésticos de los más chicos Caídas, quemaduras, intoxicaciones, algunas de las lesiones más frecuentes atendidas en el hospital Alassia. El pediatra Lucas Navarro recomendó a los padres que siempre hagan la consulta, sea presencial por alguna herida de gravedad o telefónica si es leve.

"Tenemos cero chicos lesionados por la escuela, casi cero por accidentes de tránsito, pero muchas consultas por lesiones en la casa y algunas graves", comentó el médico pediatra Lucas Navarro (MP N° 4133), en diálogo con El Litoral, respecto a las atenciones que tuvieron en el Hospital de Niños "Orlando Alassia" desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en marzo. "La consulta migró de los accidentes que ocurrían en la escuela, plazas o por deportes, a los que ocurren en el hogar", sostuvo.

Si bien las estadísticas no están procesadas ya que el foco está en los números de Covid-19, el pediatra aseguró que recibieron lesionados leves y graves, como consecuencia de diferentes accidentes domésticos, entre ellos enumeró los más frecuentes: "Caídas de altura, desde el sillón o la cama; las quemaduras por la pava eléctrica o convencional, el termo o mate, son consultas muy frecuentes. Tuvimos en caso de un chico al que se le cayó la olla de guiso arriba y fue grave; las intoxicaciones en la mayoría de los casos son leves, ya sea por productos de limpieza o algún medicamento".

"Los papás y mamás tenemos que trabajar, hacer las tareas, estar pendientes del Zoom y no podés estar el 100% del tiempo supervisando lo que está haciendo el niño, que es lo que se debería hacer, más aún si tenés hijos menores de 5 años que no tienen noción del riesgo", indicó Navarro, quien además de trabajar en el Alassia, es secretario del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Accidentes poco frecuentes

El pediatra advirtió sobre otros accidentes poco comunes, como por ejemplo el de una bebé de dos meses. "Fue un caso muy particular. Se quemó con una almohadilla anticólicos, ya que la calentaron en el microondas, se calentó desparejo y le quemó la piel en la panza", relató el médico.

El tema de los ahogamientos es un caso a tener muy en cuenta, sobre todo ahora que se aproxima las épocas de altas temperaturas. Navarro se refirió a la gravedad de descuidarse un segundo y no tener todas las medidas de seguridad (como cercos) en las casas que cuentan con piletas: "Cuando el chico cae a la pileta no sabes cuántos minutos pasó sumergido, porque se ahoga y no hace ruido. Ese chico puede tener consecuencias muy graves y que se originan, como todo accidente previsible, por alguna desatención".

Las mordeduras de perros también forman parte de los accidentes que se atendieron en estos últimos meses en el hospital de niños de la ciudad, y que pueden ser de una gravedad letal.

"Tuvimos un caso de un chiquito que metió el brazo en el lavarropas y le fracturó el antebrazo. Hay que tener cuidado cuando las tapas no tienen seguro y cuando están prendidos se abren, lo mismo pasa con los secarropas más antiguos", ejemplificó.

Recomendación: siempre consultar al médico

Frente al contexto sanitario por el Covid-19, las personas se rehúsan cada vez más a concurrir a los centros de salud para atenderse lesiones leves o por consultas en general. El pediatra mencionó al respecto que lo mismo observan en el Alassia.

"La gente tiene miedo de consultar, de ir al hospital y no debe ser así. Las clínicas, sanatorios y hospitales tienen un lugar específico para atender síntomas como tos, fiebre y demás (síntomas vinculados al Covid) y en otro lugar atienden consultas por otros síntomas", resaltó y concluyó: "Si a los padres les parece que su hijo (o menor a cargo) tuvo una lesión grave en su casa, ya sea que se golpeó y convulsionó, se desmayó o está vomitando, siempre deben consultar. Si es algo más leve pueden llamar por teléfono a su pediatra de cabecera, pero no hay que dejar de hacer la consulta".

Las caídas de altura, desde el sillón o la cama; las quemaduras por la pava eléctrica o convencional, o por las ollas, el termo o mate, son consultas muy frecuentes en el hospital de niños. El pediatra pidió a papás y mamás que no dejen de hacer la consulta médica ante cualquier accidente doméstico.