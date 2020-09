India: Al menos ocho muertos al derrumbarse un edificio en Mumbai

Al menos ocho personas murieron en la India cuando un edificio residencial de cuatro plantas, se derrumbó antes del amanecer de este lunes , dejando atrapadas bajo los escombros a una veintena de residentes, según las primeras versiones de prensa.

La televisión mostró imágenes de un perro de rescate corriendo sobre los escombros del edificio en Bhiwandi, en las afueras de Mumbai.

La agencia local ANI citó al portavoz de la corporación municipal de Bhiwandi diciendo que ocho personas habían muerto y que un niño había sido rescatado.

#WATCH Maharashtra: Rescue operation by NDRF (National Disaster Response Force) underway at the site of building collapse in Bhiwandi, Thane.



Eight people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/dFvXwhHPH3