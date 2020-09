https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin gala tradicional Premios Emmy: Watchmen, Schitt's Creek y Succession los grandes ganadores de una ceremonia distinta

La tradicional ceremonia de los Premios Emmy fue celebrada este domingo de una manera distinta debido al coronavirus en la que privó de que no haya ni alfombra roja ni la presencia de los artistas en el evento.

La noche en la que se entrega a los mejores de las series fue marcada debido a que cada nominado observó la gala desde su casa y la ""Pand-Emmys", como así lo llamó su presentador Jimmy Kimmel fue distinta a las demás.

Con once estatuillas, Watchmen, fue la máxima ganadora de la noche, la comedia "Schitt's Creek" se llevó nueve premios, mientras que "Succession" obtuvo siete Emmys.

Los ganadores en drama

Mejor serie dramática: "Succession".



Mejor actriz: Zendaya - "Euphoria".



Mejor actor: Jeremy Strong - "Succession".



Mejor actriz de repart: Julia Garner - "Ozark".



Mejor actor de reparto: Billy Crudup - "The Morning Show".





Los ganadores en comedia

Mejor comedia: "Schitt's Creek".

Mejor actriz: Catherine O'Hara -"Schitt's Creek".

Mejor actor: Eugene Levy - "Schitt's Creek".

Mejor actriz de reparto: Annie Murphy - "Schitt's Creek".



Mejor actor de reparto: Dan Levy - "Schitt's Creek".

Los ganadores en serie limitada

Mejor serie limitada: "Watchmen".



Mejor actriz de serie limitada o película para la televisión: Regina King - "Watchmen".



Mejor actor de serie limitada o película para la televisión: Mark Ruffalo - "I Know This Much Is True".



Mejor actriz de reparto de serie limitada o película para la televisión: Uzo Aduba - "Mrs. America".



Mejor actor de reparto de serie limitada o película para la televisión: Yahya Abdul-Mateen II - "Watchmen".