Un futuro por conquistar

La jovencísima dupla mendocina lanzó el single doble integrado “Superstar (Lado A)” y “Para renacer (Lado V)”, adelanto de su segundo disco. De estas novedades, de proyectos pospuestos y en curso dialogó El Litoral con el guitarrista Valentín Castro, compañero desde la infancia del cantante Alejo Llanes.

“Superstar (Lado A)” y “Para renacer (Lado V)”conforman el nuevo sencillo doble de Alejo y Valentín, adelantando el nuevo disco del grupo mendocino que verá la luz a finales del 2020. Producidas por Alejo Llanes (voces, coros, bajo, piano, melotrones) y Valentín Castro (guitarra eléctrica, guitarra acústica, programaciones, bajo, sintetizadores) y mezcladas y masterizadas por Mario Breuer, fueron grabadas y editadas en sus respectivas casas y trabajando a la distancia en pleno confinamiento.

Llanes y Castro tienen 19 y 20 años, pero vienen haciendo música juntos desde la niñez. En 2018 lanzaron su primer material discográfico, “Peculiares” con la producción de Leandro Lacerna, y en 2019 fueron premiados en la Bienal de Buenos Aires.

El Litoral dialogó con Valentín para desmenuzar las novedades y entrar en este proyecto con proyección al futuro.

Dos caras

-¿Cómo fue el proceso de “Superstar (Lado A)” y “Para renacer (Lado V)”?

-El tema de la producción en casa arrancó un poco antes de la cuarentena, con “Jaguares”, que también la preprodujimos en mi pieza. Últimamente estamos como demasiado enroscados en eso, y nos encanta. Y obviamente en la cuarenta eso fue exagerado.

“Superstar” y “Para renacer” fueron las primeras dos canciones que agarramos post “Jaguares”, y creo que tienen mucho de lo que nos pasa hoy, y lo que buscamos. Por eso queríamos sacarlos lo más rápido posible. Son canciones frescas, todo lo contrario con lo que nos pasó con el disco: fue un proceso largo, de dos o tres años. Entonces fue un poco entrar a la dinámica de componer y sacar. Y encima producirlo nosotros, con el plus de que participe Mario: eso fue increíble.

Nuestro primer trabajo con Mario fue el cover de “Yendo de la cama al livin”, de Charly (García); fue algo en lo que no lo teníamos en cuenta, lo hicimos nosotros acá, y después se dio la chance de que hiciera una remezcla y master, quedó increíble. Pegamos re buena onda, es un groso: todavía no nos conocemos pero hablamos un montón, no sólo de la música.

-Todo en la distancia.

-Claro. Dijimos: “Si lo tenemos al Brujo, ¿cómo no va a ser parte?”. Teníamos estas dos canciones, lo único que queríamos era sacarlas, y eso hicimos. Hablamos con él: las preprodujimos y las mezclamos acá primero, después hizo otro laburo él allá en Córdoba.

El tema del “Lado A” y el “Lado V” viene de como se hacía antes, pero acá es la “V corta”. Los anunciamos también como adelantos del segundo disco, dentro de esta oleada de producciones y cosas que estamos haciendo en las que “Superstar” y “Para renacer” son las primeras: vienen un montón de canciones detrás, que estamos laburando hasta anoche, y seguimos.

Básicamente queremos seguir grabando y sacando: que nos vaya el tiempo, que sea algo muy transparente y fresco. Si bien esta pandemia desacelera todos los procesos, le estamos metiendo un montón.

-Uno de los temas es más viejo y otro sí es de este año. ¿Cómo se conectan?

-“Para renacer” lo veníamos tocando todo el año pasado en los shows. “Superstar” nació en el verano. Estaban medio en el freezer, y “Superstar” destrabó a “Para renacer”. La dinámica del single es sacar uno y después otro. Dijimos: “No, bueno, saquémoslos juntos”.

Lo que las conecta en realidad es el momento en el que decidimos sacarlos y bueno, había que refrescarlos, revivirlos, renacerlos. Entonces ahí hubo una búsqueda musical, una similitud sonora. Son dos caras de una misma moneda, que es a lo que queremos apuntar: algo súper profundo, contundente, más filoso.

En la pantalla

-En abril salió “Jaguares”, que tuvo un videoclip muy cinematográfico, dirigido por Tomás Seivane. ¿Cómo fue hacerlo? ¿Fue antes de la pandemia?

-Confieso que fue la semana previa a que se declarara la cuarentena. Venía el Lollapalooza: era como que íbamos, grabábamos, volvíamos unos días y ya íbamos al Lolla. Se estaba pudriendo todo, Tomy nos dijo “no se hace”; “¿Eh, cómo que no se hace?”. Fueron esos días, el Lolla fue el último en decir que se bajaba.

Divertido igual el viaje. Con respecto al video, la idea partió de nosotros y después la intervino Tomy y el equipo. Es un video grande, en todo sentido, había mucha gente trabajando.

-¿Dónde se rodó?

-Lo filmamos en Buenos Aires, en Tigre. Fue como la primera experiencia de video así tan profesional. Viajar para rodar un video, que no nos había pasado nunca, y estuvo increíble. Fue muy flashero todo, el lugar estaba buenísimo. Después pasó lo de la cuarentena, y ahora estamos tramando alguito, que también nos tuvo de guionistas. Tiro el guiñito: no puedo decir mucho, pero hay algo.

-La versión de “Yendo de la cama al living” fue bien cuarentenera. Más allá del homenaje en las imágenes, hay una cosa de esta vida cotidiana, sobre todo en esos primeros días.

-Sí, fue el primer o segundo mes, que fueron los peores, por lo menos acá. Queríamos hacer alguna canción nuestra, interactuar. Estábamos viendo que los músicos estaban subiendo muchos videos desde sus casas. Creo que el Ale tiró la idea de hacer “Yendo de la cama al living”, encima tiene algo de ese contexto.

Fue experimental: sin vernos, cada uno desde su casa. Y la verdad fue sorprendente: se recibió re bien, con un montón de cariño, vistas y todo. así que genial.

Primer round

-Hablabas del primer disco, “Peculiares”, que de alguna forma fue el salto entre los proyectos de chicos a esta nueva carrera. Tuvieron invitados como Tilín Orozco y Fernando Barrientos. ¿Cómo fue arrancar tan arriba?

-Si bien estaba la intención de salir con todo, se fue dando muy orgánicamente en todo sentido: la composición, la grabación, todo. Pasa que llegó un momento en 2014-2015, donde dijimos: “Tenemos muchas canciones, ¿qué hacemos? Grabémoslas, que quede en algún lugar”. Ahí nos activamos para grabar el disco. Y como primer disco, está todo a aprender; ahora también, pero ahí había que aprender a ser músicos, a hacer canciones, sin ningún manual más que nuestras influencias. Fue todo orgánico y natural, y eso es lo que tiene de lindo “Peculiares”: son canciones que rozan la inocencia.

Aparte se empezaron a sumar padrinos musicales mendocinos que para nosotros fue un placer. Siempre nos han apadrinado, y tenerlos en el disco es un honor enorme. “Peculiares” fue una hermosa experiencia.

-Superó la expectativa inicial.

-Y, después de que tenés el disco hay que salir a defenderlo. Ahí se armó otro viaje: salir a tocar y tocar hasta “Jaguares”, que dijimos “saquemos algo y que no se nos escape”, ahora con “Superstar” y “Para renacer”. Pero ya tenemos ganas de sacar algo más contundente en cuanto a cantidad.

Alma cuyana

-¿Cómo es la relación de ustedes con esta escena mendocina que de un tiempo a esta parte viene tomando protagonismo?

-Desde que tenemos 14, 15, años, de antes de que saliera “Peculiares”, salimos a tocar y hemos tenido relación con la mayoría. Siempre decimos que es una máquina que funciona sola, la escena mendocina: como si fuera la única provincia del país. Es tremenda la cantidad de artistas que hay, y la cantidad de flechas que apuntan, de géneros. Y encima hay buena onda entre todos, eso está buenísimo. Entre las generaciones también, eso nos ayudó.

Está muy explícito en “Peculiares”: los “feats” son todos gente de otra generación de mendocinos. Hay muchas ganas de hacer sin importar el contexto; y crecer con eso influye. Así que orgullosos de que Mendoza sea tan fuerte.

-Y de ser parte.

-Las primeras veces que fuimos a Buenos Aires y decíamos que éramos mendocinos nos miraban con otra cara, nos recibían mejor. Es tremendo el ojo que se ganó Mendoza, y merecido.

-En la escena hay relaciones de padre-hijo (los Orozco), hermanos (los Saieg y los Beguerie), árboles genealógicos.

-Y, es más chico que Buenos Aires, es más pueblerino.

-Eso aumenta la retroalimentación.

-Claro, de eso se trata. Eso responde a todo.

-Y hay un vínculo, incluso en generaciones como la de ustedes, con la música argentina, sin perder lo cosmopolita.

-No lo había pensado así. Quizás ya es un poco más personal de cada artista. En nuestro caso sí.

Hacia adentro

-Ya está la idea del disco, tocar no se puede. ¿Qué otros planes tenían en el hipotético 2020 y cómo van piloteando el día a día de la incertidumbre?

-El Lolla era uno de los pilares, junto con un viaje a España que teníamos, una beca de la Bienal (de Buenos Aires) del año pasado, en la que participamos: ir un mes a España a tocar en el Sonorama, otros festivas; y todo postergado. En cierto punto nos vino re bien; los festivales en algún momento se van a hacer, y vamos a estar. Pero tuvimos la chance de frenar la pelota, ver qué está pasando y de adelantarnos musicalmente. Nos tomamos el año para romperla entre nosotros y hacer música: estamos componiendo mucho y estamos re confiados también, que es peligroso (risas).

Sacamos los singles y ahora nos dimos cuenta de que ya queremos el disco. Nos va a cambiar, ya nos está cambiando, porque fue compuesto desde otro momento nuestro musical y personal. Está siendo muy divertido, y estamos muy entusiasmados. Si después vienen el Lolla y España mejor: caeremos con otra data.