El insólito momento en el que una alpaca ingresa durante un partido se vivió en el condado de Yorkshire del Oeste, Reino Unido.

El encuentro entre el Carlton Athletic y Ilkley Town, de la séptima división del fútbol inglés, estuvo detenido por 20 minutos hasta que pudieron retirar al animal del campo de juego.

Crazy scenes ⁦@CarltonAthletic⁩ vs ⁦@ilkleytown⁩ today. ⁦@JoeGarsideLUFC⁩ drops his shoulder and leaves Alpaca for dead. pic.twitter.com/a8GVphyycF