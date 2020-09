https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.09.2020

Por los costos crecientes

El alto nivel de faena no compensa las pérdidas de las industrias.

La oferta es alta pero no compensa los mayores costos que afectan a las empresas:menor cantidad de personal en las plantas, complicaciones logísiticas, y subproductos sin valor, advirtió FIFRA.

