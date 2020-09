https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.09.2020 - Última actualización - 17:07

16:49

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea Directa

Irracionalidad en tiempos de coronavirus - LECTORA ATENTA

"Leo en El Litoral los problemas para la atención de las personas contagiadas de coronavirus, e incluso sobre los fallecidos y me conmueve profundamente; pero veo también la irracionalidad con los que no cumplen las medidas sanitarias y la falta de respeto al personal sanitario, por parte de los que comentan en el diario. Y mucho peor, leo en repetidas ocasiones del aprovechamiento político por parte del ex presidente Macri y sus aliados, como Mario Negri, Patricia Bullrich, etc. Macri perdió las elecciones y debe tener respeto no solo por las autoridades actuales, sino por el pueblo argentino, que está sufriendo mucho, cuya muestra son las personas fallecidas, las familias desesperadas... Gracias si por favor, pueden publicar este mensaje".

Valorar a los maestros - DOCENTE JUBILADA

"Estuve leyendo sobre el juicio que se inició por el asesinato de la maestra Vanesa Castillo, ocurrido el 15/2/18. Pido a todos los que critican y agravian a los docentes, porque según ellos tienen muchos meses de vacaciones, que se fijen en qué fecha, 15 de febrero, fue ultimada esta maestra, al salir de la escuela en donde trabajaba. Lo que es una prueba evidente de que no tienen la cantidad de meses de descanso y vacaciones como dicen. Y les pido también a otros que se enteren de que los docentes que han estado sin trabajar en las escuelas en este momento es que están dedicados a enseñar con esta metodología que se ha impuesto en la pandemia, de modo virtual. No están holgazaneando; al contrario, están trabajando mucho más intensamente que en épocas de clases, en las aulas. Por favor: es hora de tener más respeto y más consideración entre todas las personas de Argentina, porque hay un elevado grado de agresividad".