Iniciaron un operativo bloqueo

Sastre ya no está más libre de Covid

Era la única ciudad del Departamento San Martín que hasta el momento no había registrado casos positivos de coronavirus. El primer contagio se conoció en la noche del domingo. Hay aproximadamente 30 personas aisladas y el Banco Nación local debió cerrar sus puertas.

Rodrigo Pretto | region@ellitoral.com Sastre dejó de ser una ciudad libre de Covid. Hasta el momento era la única del departamento San Martín que no había registrado positivos. En la noche del domingo se confirmó el primer contagio en la localidad, encendiendo alarmas entre los habitantes por la llegada de la pandemia. Se trata de una mujer, mayor de edad, que había sido hisopada el jueves. Se encuentra en buen estado de salud y en su domicilio. Desde el Samco informaron el aislamiento de todos los contactos estrechos y vínculos con estos últimos, que en total son entre 25 y 30. El virus comienza a pintar el mapa departamental de rojo con una escalada que avanza a niveles acelerados. Ahora fue la cabecera departamental la que quedó sin el rótulo de estar libre de Covid. Tras el primer positivo, desde el Samco local se movieron rápidamente para iniciar el operativo bloqueo. “Hay contactos estrechos con la paciente que presentaron cierta sintomatología, lo que nos obliga a aislar a personas que estuvieron vinculadas a ellos y no con el positivo necesariamente. Esto es para evitar la masificación de contagios. Hasta el momento hay un total de entre 25 y 30 ciudadanos en su domicilios con el pedido de que no salgan de allí”, explicó la directora de la institución, Jimena Depiante. Pasaron 184 días desde que se decretó la cuarentena en todo el país, allá por el 20 de marzo. Y finalmente, lo que era de esperar, sucedió. Es que el virus viene avanzando en toda la región y se podía prever que llegue a Sastre. Incluso desde el efector de salud local habían anticipado días atrás que su desembarco era “inminente”. La previsión no era desacertada. En el departamento, el primer caso se conoció en la ciudad de El Trébol el 28 de agosto. Y desde ese entonces la curva de contagios no logra amesetarse. De las 17 localidades que componen el distrito, el coronavirus ya se instaló en ocho en tan sólo 25 días, alcanzando un registro de 247 positivos (en María Susana se registró un fallecimiento) al cierre de esta edición. El positivo en Sastre lo confirmó el gobierno provincial en el reporte diario y más tarde fue el Samco local el que emitió el comunicado. La mujer que había sido hisopada el jueves dio positivo y se transformó en el primer caso registrado en la ciudad. La misma ya se encontraba en su domicilio cursando el aislamiento obligatorio. Según informaron, se encuentra en buen estado de salud. Al conocerse la noticia, desde el efector de salud actuaron inmediatamente en el bloqueo para aislar a personas que se vincularon durante los últimos días. “Los vecinos con quienes nos comunicamos para explicarle la situación deberán estar 14 días en sus respectivos hogares, siempre y cuando el contacto estrecho no presente síntomas. De ser contrario, se realizan las pruebas de laboratorio correspondientes y en caso de ser positivo, el vínculo deja de ser contacto estrecho y pasa a ser contacto con un paciente con Covid. Del mismo se vuelven a tomar los contactos para aislarlos para iniciar la evaluación desde ese paciente. Es una cadena”, sintetizó Depiante. En la mañana del lunes, el Banco Nación de la ciudad amaneció con sus puertas cerradas y así permanecerá durante algunos días, considerando que el único positivo en la cabecera departamental posee cierto vínculo estrecho con personal de la entidad financiera. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA