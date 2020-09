Rosario: Día de la Primavera soleado y con poco público en los parques

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.09.2020 - Última actualización - 19:50

19:31

Día de la Primavera soleado y con poco público en los parques

Día de la Primavera totalmente atípico en Rosario y en el resto de Argentina. Poca gente en los paseos públicos y muy poca sentada en los espacios verdes de la ciudad más habitada de la provincia. En la recorrida que realizó El Litoral se pudo observar mucho personal abocado al control. Policías a pie, en motocicleta y en móvil policial, personal de Gendarmería, Guardia Urbana Municipal y coches de la Secretaría de Control y Convivencia local se pudieron observar en la recorrida por toda la costa central de la Cuna de la Bandera.

En el parque Scalabrini Ortiz, no se apreció mucha gente. Unos pocos caminando, otros en bicicleta. Nadie se quedó sentado en esa área. El Dorado, el juego para los chicos, estuvo totalmente vallado para desincentivar a los niños a acercarse. Un control vehicular se apostó en avenida Alberdi y Mongsfeld, cerca de esa zona verde.

En la zona pública cercana a las Dolfines, se pudo ver a gente sentada en bancos y más personal para controlar el movimiento de la gente. El parque Sunchales fue custodiado por personal de Gendarmería Nacional Argentina y más agentes policiales. En esta región, muchos ciclistas aprovecharon para pasear. La inmensa mayoría de la gente que salió de su casa lo hizo con barbijo. Unos pocos se mostraron sin él. El Irupé, los juegos infantiles públicos en la zona de la avenida Estanislao López y Balcarce, también estuvieron totalmente cerrados al público.

El busto de Arturo Illia al lado de la vía con su nombre y calle Presidente Roca también se mostró con barbijo, como tantas otras estatuas. Poco público se pudo ver en el área central cercana al Monumento Nacional a la Bandera. En la plaza contigua, algunos bancos se ocuparon. Como también hubo personas sentadas cerca de La Fluvial. Las bicis fueron una opción a la hora de tomar aire también en esa zona. Menos personal de control se observó en esa área.

Carolina Labayru, secretaria de Control y Convivencia local, comentó a El Litoral: “Estuvo bastante tranquilo todo. La afluencia de público es la que normalmente se da un día de semana. No hubo grandes aglomeraciones ni convocatorias de los jóvenes. Por el momento, venimos bien. Vamos a ver cómo termina la jornada”.

La gente sentada en los espacios públicos fue motivo de consulta: “Siempre nos podemos encontrar con algún grupo de personas que quieran sentarse en el parque. Nosotros nos acercamos a la persona. La invitamos a circular”. En caso de que la persona no acate la orden, con la ayuda de la Policía se busca la identificación del individuo y la confección de un acta contravencional.

“Las caminatas están permitidas -afirmó Labayru-. Mientras estén dentro de los 500 metros, no habría inconvenientes. La bicicleta no está permitida como actividad física, pero desde Control no podemos estar corriendo y parando a cada ciclista o a cada persona que está haciendo actividad física”.

Por último, la secretaria dijo que no se habían registrado incidentes hasta el momento. “Me animo a decir que fue una jornada muy tranquila. Me gustaría agradecerles a los jóvenes la responsabilidad que tuvieron porque es para destacar”, concluyó.