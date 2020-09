Marcos Cleri contra el "domador de reposeras"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado nacional camporista afirmó que Mauricio Macri “contrabandeaba” . Dijo que es “una vergüenza” que la oposición quiera ser poder alternativo en el país.

El diputado nacional santafesino Marcos Cleri defendió el proyecto de aporte solidario y obligatorio, más conocido como impuesto a los ricos, fundamentando que “el verdadero sueño colectivo es el sueño del pueblo argentino”.

El referente del Frente de Todos se refirió a Mauricio Macri como “el domador de reposeras que nunca laburó y contrabandeaba y llegó a ser presidente de la Nación. ¿Qué tenemos que decir? Verdaderamente es una vergüenza que legisladores de la oposición digan que quieren ser un proyecto alternativo”.

Ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara que integra, y que analiza el proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner, el legislador señaló que la oposición trata “de manera muy vulgar de deslegitimar las argumentaciones de este proyecto de ley que viene dentro de un sistema de leyes que se vienen pensando junto con acciones del Poder Ejecutivo, para poder poner a la Argentina de pie”.

Tras las embestidas técnicas y jurídicas de la oposición al proyecto, Cleri reivindicó un “debate 100 % político” y se preguntó si la alternativa opositora es “volver a aumentar las tarifas, volver a pinchar los celulares y los correos electrónicos, como fui víctima.“¿Van a perseguir ideológicamente?, ¿van a llevar adelante cambios de jueces para tratar de tener algún tipo de beneficio a favor de una fachada judicial que perseguía a todo dirigente opositor?, ¿van a endeudar nuevamente a la Argentina”.Recordó que “tenemos que renegociar” la deuda con el FMI tras alcanzar el acuerdo con “99 % de los acreedores” privados. “¿Van a discontinuar el conectar igualdad nuevamente ahora en la era digital, que la planteamos en su momento y ellos ni bien asumieron a través de un DNU decidieron que no tenían que ser servicio esencial las telecomunicaciones?”

Más adelante dijo -siempre en referencia a sus pares de la oposición- que en 2019 hubo sólo 8 sesiones. “Sentían vergüenza de las decisiones que tomaba el gobierno anterior del ex presidente Macri, no las podían defender, no podían dar la cara en ningún lado”. Sostuvo que al gobierno de Juntos por el Cambio “los empresarios no lo querían más, los trabajadores no lo querían más, que los jubilados y jubiladas no lo querían más, las Pymes no lo querían más. Y ahora dicen que quieren ser un proyecto alternativo”.

Expuso que el aporte solidario obligatorio para quienes hayan declarado bienes y activos por más de $ 200 millones “es un proyecto para dotar de mayores recursos al Estado nacional con una asignación específica, para atender las urgencias. Demuestra no sólo el valor de la solidaridad sino el rol fundamental transformador de los lugares de representación política, en el Congreso de la Nación y en la acción coordinada con el PE.

“No en los Ceos - añadió- que dependían del sector privado dando órdenes; firmaban el aumento de la luz y los peajes; no se preocupaban por los científicos de que se iban del país, las pymes que cerraban, las familias que se desintegraban”. “No se les cae la cara”, concluyó.