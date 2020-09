https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.09.2020 - Última actualización - 20:50

20:49

Sin ofertas abiertas por el trigo Caídas en la soja y el maíz en Rosario, en una jornada con poca actividad

Las cotizaciones de los principales granos operaron hoy en baja en el mercado de Rosario, a tono con lo sucedido en Chicago, en una jornada con escasa actividad.

Por el trigo, al igual que el viernes, no se registraron ofertas abiertas por parte de los compradores tradicionales.

No obstante, un comprador no tradicional ofertó US$ 193 por tonelada de trigo para el segmento disponible.

En el caso del maíz, la oferta disponible cayó US$ 8 respecto al día viernes, quedando en US$ 162 por tonelada.

Para las descargas diferidas en octubre la oferta se ubicó también en US$ 162; noviembre US$ 163; y diciembre/enero US$ 160. Dichos valores son menores a los observados el día viernes, cuando las descargas entre octubre y enero se ubicaron en US$ 165 la tonelada.

Por maíz con descarga entre marzo y abril la oferta de la industria se ubicó en US$ 156 por tonelada; mayo US$ 155 y junio US$ 142; mientras que la posición julio arribo a US$ 138. De esta forma, todas las posiciones de la campaña 2020/21 se ubicaron por debajo de lo registrado en la jornada previa.

Por su parte, la oferta de compra por soja con entrega inmediata y contractual fue de $ 21.300 la tonelada, significando una baja de $ 200 con respecto a lo sucedido en la ronda anterior.

En tanto, no se registraron ofertas de compra por los compradores tradicionales en el segmento diferido.

Por último, la oferta por girasol con descarga se mantuvo en US$ 285 por tonelada. Mientras que para la entrega entre diciembre y marzo de 2021, el valor ofrecido por los compradores tampoco presentó modificaciones ubicándose en US$ 300.

Con información de Telam