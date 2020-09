Lady Gaga podría unirse al universo cinematográfico de Marvel

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lady Gaga ha arrasado en la industria musical pero poco a poco también está conquistando el mundo de la interpretación.

Tras su exitoso papel en Ha nacido una estrella, nuevos rumores apuntan a que Marvel quiere fichar a la cantante para el papel de Emma Frost en la nueva XMen. Así lo ha revelado We Got This Covered, que destaca que estos rumores provienen de la misma fuente que adelantó que Taskmaster sería el villano principal de Viuda Negra y que She-Hulk tendría su propia serie.

Por su parte, la web Koimoi afirma que la estrella se unirá a la próxima película de X-Men, que supondrá la presentación de estos superhéroes en el Universo Cinematográfico Marvel. Emma Frost ya ha sido previamente interpretada por January Jones, que participó en la saga X-Men de Fox. Sin embargo, la intérprete recibió críticas negativas por su encarnación del personaje.

Ahora Marvel retomaría a Frost como uno de los personajes clave para presentar a los mutantes dentro del Universo Cinematográfico que comparten Thor, Hulk, Capitana Marvel, Ant-Man y compañía.