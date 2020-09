https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.09.2020

9:48

El intendente Luis Castellano se reunió este sábado en forma virtual, con el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano. Participaron intendentes y presidentes comunales de toda la provincia, quienes fueron convocados para conocer la situación epidemiológica por la pandemia.

Coronavirus Rafaela: municipio y provincia buscan reducir la velocidad de contagios El intendente Luis Castellano se reunió este sábado en forma virtual, con el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano. Participaron intendentes y presidentes comunales de toda la provincia, quienes fueron convocados para conocer la situación epidemiológica por la pandemia.

Frente a la aceleración de la curva de casos, se analizaron las medidas a tomar por parte de los ejecutivos locales.

La ministra Martorano presentó el cuadro de situación de la pandemia en la provincia: "Con la cuarentena inicial logramos aplanar la curva y usamos ese tiempo para comprar insumos, preparar camas críticas, fortalecer el sistema". Además destacó que "la curva provincial va de la mano de la aceleración de la curva nacional. Tenemos un delay de mes, mes y medio con AMBA, lo cual es lógico por la distancia, pero ahora estamos acelerados como ellos".

En línea con lo anterior, enfatizó en la alta positividad de los hisopados, la cual es muy preocupante: "De cada 100 hisopados que hacemos, 50 dan positivos en la provincia y 55 en Rosario"; agregando que hay "gran circulación comunitaria".

Desde el 4 de septiembre a la fecha, "no solo impedimos la circulación, sino que trabajamos en aumentar las camas: 70 camas en 14 días. No solo las camas: los respiradores y los recursos humanos"; indicó la ministra.

"Teníamos un solo laboratorio que podía analizar Covid, que era el Cemar en Rosario. Hoy tenemos 6 laboratorios en toda la provincia". Asimismo, Martorano comentó sobre la adquisición de pruebas de laboratorio rápidas, las cuales disminuirán notoriamente el tiempo de espera de los resultados.

Es importante remarcar que los resultados de los hisopados comenzaron a comunicarse vía SMS y también pueden chequearse en la web del Gobierno de la Provincia, lo que agiliza mucho el sistema de información.

Por otro lado, la titular de Salud mencionó que el número de teléfono gratuito 0800 no alcanzaba a satisfacer la demanda frente al ascenso de las consultas. Por ello, se reforzó con más personal para atenderlo, como así también, con una opción para los afiliados a IAPOS.

Al respecto, el intendente Luis Castellano comentó la situación de la ciudad de Rafaela, donde el Servicio de Emergencia 107 se encuentra prácticamente colapsado, dado el incremento de las llamadas.

Por su parte, el gobernador Omar Perotti expresó que "en la etapa inicial, pensábamos que el pico lo íbamos a tener en abril. Algunos pensaron que ese pico había pasado o no iba a venir nunca. Ese pico está y está entre nosotros, y se va a ampliar. La forma que tome esa curva, depende de nosotros".

"Difícilmente haya localidades invictas. La clave en lo local es disminuir la movilidad, y en particular la de aquel nexo ya directo, aunque no esté hisopado. Es conviviente que el que dio positivo, cumpla el mismo esquema de aislamiento ya; que no espere que lo vengan a hisopar. Esa sí es una tarea que podemos ajustar muy bien desde lo local"; remarcó el gobernador, dirigiéndose a la labor de los ejecutivos locales.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de que intendentes y presidentes comunales cuiden los espacios públicos: "Falta control en los espacios verdes y la gente se reúne allí". Por ello, instó a redoblar esfuerzos en este tema, incrementando los controles.

En cuanto a la aceleración de la curva de casos, Perotti dijo: "Ahora tenemos una aceleración en la capacidad de contagio de cada persona y la mitad de los análisis da positivo: de dos análisis, uno es positivo. Es decir, el número va a tener un crecimiento importante, por lo cual hemos tomado algunas medidas que no son simpáticas, en un momento donde hay gente que desea trabajar".

Sobre el ingreso a las localidades de personas que provengan de zonas de circulación viral comunitaria, remarcó que es fundamental "tener el control, como se hizo en el inicio. El ejemplo más tradicional en nuestra provincia: estudiantes de Santa Fe o de Rosario que vuelven a su casa, no puede estar circulando. Tengámoslo muy claro porque estos son los cuidados a tener. Estudiantes, viajantes, comisionistas, etcétera, el que tiene el vínculo con cualquiera de los lugares donde hoy tenemos circulación comunitaria".

Finalmente, el gobernador concluyó el encuentro virtual solicitando a las autoridades locales a seguir trabajando juntos: "Vamos a tener estos días reuniones con mayor periodicidad; no perdamos el contacto con el área de salud. Estemos activos. Confío plenamente en cada uno de ustedes; todos aprendimos, todos lo estamos haciendo de la mejor manera. Más allá de cualquier diferencia, nada puede hacer dividirnos y no coordinar, es la mayor fortaleza que tiene la provincia, su estructuración de municipios y comunas y la cercanía del vínculo con la gente. Eso es impagable".