El "Loco" Marzo, ese ídolo que no le quiso hacer un gol a Unión

Contó aquélla famosa jugada en el arco de las Bombas, cuando él jugaba para Lanús y podía convertirle a Unión. "Se me pasó toda la película en un segundo, el ascenso del 96, los goles que gritaba en la tribuna y los que después grité como jugador... Y la tiré afuera", en diálogo con la agrupación Tate Campeón.

Recordó a Carlos Trullet y a Carlos Mazzoni como los "culpables" de su llegada a Santa Fe. "Vinieron a jugar un partido a Patronato, me vieron y me llevaron. Para mí, que siempre fui hincha de Unión, fue una gran alegría". El "Loco" Marzo es un símbolo, un ídolo en realidad de estas últimas décadas. Y mantuvo una larga charla con Marcelo Martín y su gente de la Agrupación Tate campeón, vía zoom, recordando anécdotas de aquéllos tiempos vividos con la camiseta de Unión.

"Con todos los muchachos que conocí en ese tiempo, desde los más grandes como Pumpido, Giusti, Llane, hasta los más chicos, tuve una gran relación. Pero especialmente tengo un enorme aprecio por Dante Fernández, alguien a quién quiero mucho", señaló José Luis Marzo, recordando al "Búfalo" cordobés, que sigue en su lucha por ganarle la pulseada a una dura enfermedad.

Recordó su paso por Colombia y su retorno al club. "La verdad que volví vago, porque estaba sin club pero iba a entrenar sólamente los jueves con Unión. Un día me agarraron Trullet, Ribeca y el profesor Mazza. Me tiraron de la oreja y me dijeron que así no servía, que ellos querían que fuese todos los días. Me prometieron que me iban a dar una mano y así fue. Volví a Unión gracias a ellos y a los dirigentes de esa época", dijo el "Loco", quien volvió a contar lo de aquella pretemporada en Necochea, cuando don Angel Malvicino "nos dijo que le dijéramos con quién íbamos a ir, familia, amigos, novias. Eso nos unió muchísimo y terminamos con aquél festejo en Córdoba con el ascenso del '96 y se me pone la piel de gallina recordando eso".

Marcelo Martín contó una anécdota: "Con Angel Malvicino fuimos a la oficina de Carlos Quieto a comprar tu pase cuando volviste de Colombia. Fue para nosotros algo especial, porque traíamos de vuelta al gran ídolo. Y Angel con esa impronta que tenía, dijo que el '9' de Unión era Marzo a pesar de que nos ofrecían un montón de delanteros. Imagináte una negociación con Carlos Quieto, no fue fácil".

"Después del nacimiento de Antonella, con su problema en la vista, con mi señora sufrimos mucho. Hubo 8 o 9 partidos que no hice goles. Entonces, Carlos Trullet me dijo que me iba a sacar del equipo y que me fuese un fin de semana a Córdoba. Volví con las pilas recargadas. El y ustedes, los dirigentes, me ayudaron mucho en ese momento muy difícil para mi familia", contó el "Loco".

Y después, volvió a recordar aquella famosa jugada cuando estaba solo frente al arquero, ya vistiendo la camiseta de Lanús, a punto de convertirle un gol a su querido Unión. "A muchos les dije que me traicionó la cancha, la noche estaba medio fea, la cancha resbaladiza, metí cualquier 'verso'. La realidad es que en esa posición no erraba, con la camiseta de Unión no erraba. Fue todo mentira lo que dije. Hasta el día de hoy me mando mensajes con Nicolás Russo, nos respetamos mucho, pero después de esa jugada en la que Huguito Morales me dio un pase milimétrico, se me bajó la persiana en Lanús. Cuando estaba mano a mano con pelota dominada, en el arco de las Bombas, en un segundo se me pasó toda la película de Unión por la cabeza, el ascenso, los problemas que superamos, los goles que festejaba en la tribuna y los que festejaba en la cancha, todo se me pasó en un segundo. O la clavo o la tiro afuera... ¡Y la tiré afuera!... Me acuerdo que termina el partido y se me sienta Hugo Morales, que es el padrino de Agustín, y me dijo '¡h... de p... lo erraste adrede!', le pegué mal, le dije. De ahí en más me costó el doble, me lo hicieron pagar caro", dijo el Loco. Y agregó Marcelo Martín, de buena relación con Nicolás Russo el presidente de Lanús, que "un día me ponderó el sentido de pertenencia del Laucha Acosta y yo le dije: '¿viste Nicolás?, el Loco Marzo tiene con Unión ese mismo sentido de pertenencia y vos se lo criticás. Y me dijo que tenía razón y la canceló ahí a su pequeña bronca".

Por último, contó la anécdota del gol que le hizo a Colón cuando se fue a jugar a Córdoba. "Cuando me tocó ir a Talleres y jugar en la cancha de Colón, no sabía cómo iba a reaccionar. Vino el Tigre Gareca, técnico de Talleres, y me dijo que iba de titular. 'Te mandás una cagada y te saco a la mierda', me dijo. Y agregó que jugara tranquilo, pero me dijo: 'Jugalo como si tuvieses la camiseta de Unión'. Y dio la casualidad que faltaban menos de diez minutos y sale el Gringo Humoller por izquierda, tira el pelotazo y siento atrás mío el grito de 'mía' del arquero. Yo había ido a chocar con el arquero y el central. Siento el golpe y caigo parado. Miro y veo que los otros dos estaban tirados en el piso. La metí adentro y pasé por atrás del arco haciéndole la seña de las franjas de Unión a la hinchada. Cuando me doy vuelta para volver a la cancha, estaba Elizondo parado en el punto del penal y puteándome en colores... 'Si llegás a hacer una seña para rascarte la nariz, te echo. ¿No te das cuenta que de acá no salimos más?', me dijo. De verdad, fue la única vez que le gané a Colón, porque con Unión no pude hacerlo", finalizó uno de los grandes ídolos tatengues.

La hija de Súper, aquél inolvidable dirigente

Laura Corral lleva un apellido ilustre en Unión, es la hija de Súper Manuel, uno de los dirigentes más importantes de la historia del club en sus 113 años de vida y, además, es docente, obviamente hincha tatengue y es la encargada de un proyecto educativo, en Tate Campeón, junto a Mariela Macíes, Karina Poncio y Carolina Sanchís.

"Unión tiene un espacio muy especial en la educación a través del IPEI. Muchas veces hay que hacerse la pregunta: ¿para qué un club?, y la respuesta es la de recoger el mandato funcional. Nos necesitamos unos a otros, como seguramente habrán pensado aquéllos fundadores. ¿Por qué una escuela en un club?, porque en este momento la sociedad necesita más lugares de contención, no alcanza con la familia para educar, contener y acompañar la infancia. Cada vez se necesitan de las escuelas y otras instituciones, como los clubes, para crear comunidades. Seguramente, los fundadores y quienes dejaron la vida conduciendo al club, pensaron en un proyecto que tiene mucho de educativo", señaló la profesora Laura Corral.

"Es maravilloso que el proyecto de club contemple también el proyecto educativo. Yo me acuerdo que de niña venía a Unión a buscar a mi papá y veía gente grande que se juntaba a jugar al ajedrez o al dominó. Y eso es mucho mejor que quedarse en su casa viendo 7.000 veces la misma noticia por televisión. Y eso lo brindan sólamente este tipo de instituciones. En el caso de los niños y niñas más todavía, porque tienen un espacio invalorable para generar otro tipo de sociedad. Hay que hacerlo, a ese espacio, convocante, amigable, seguro en todo sentido", señaló la hija del gran dirigente que tuvo Unión en otros tiempos.

Por último, se encargaron de resaltar la importancia del IPEI. "Seguramente hay cosas para repensar y revisar en la escuela y sus autoridades lo harán día a día, pero es una escuela con trayectoria, prestigio y matrícula interesante. A partir de allí, podría ser un buque insignia con propuestas para el resto del club", concluyeron.