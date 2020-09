https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.09.2020

12:47

Concejales opositores solicitaron la intervención de la cartera laboral. Es para garantizar la continuidad de más de un centenar de puestos de trabajo.

En Vera Piden la mediación de Sukerman en el conflicto por contratados municipales Concejales opositores solicitaron la intervención de la cartera laboral. Es para garantizar la continuidad de más de un centenar de puestos de trabajo.

Gustavo Capeletti | region@ellitoral.com

Con una nota dirigida al ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, el bloque de concejales verenses integrado por Javier Barbona y Eliana Tedini hizo expreso su pedido para que la cartera laboral provincial intervenga en el conflicto suscitado con trabajadores municipales contratados y precarizados de Vera.

Los ediles que conforman el espacio denominado Sumemos Esfuerzos pusieron en conocimiento al titular ministerial la situación que atraviesa más de un centenar de personas que se encargan de diferentes tipos de trabajos.

En ese sentido, citaron que ya el día 24 de agosto presentaron el Concejo Municipal de Vera una solicitud de informe al Ejecutivo respecto de la “situación de los trabajadores contratados y precarizados pertenecientes a la Municipalidad de Vera, en virtud de que a la fecha los contratos se encuentran vencidos desde el mes de marzo, sin brindarles respuestas certeras”.

Asimismo, revelaron que la situación de los trabajadores precarizados se ve afectada por las nuevas modalidades planteadas por el municipio que “los recategorizó como ‘changarines’, atentando esto contra los derechos y leyes laborales”.

Los integrantes del bloque opositor expusieron las “condiciones impuestas por la patronal para, por ejemplo, los numerarios que se encargan del desmalezamiento: jornal de trabajo 1.200 pesos por día, pero deben poner a disposición su herramienta de trabajo, deben comprar el combustible (nafta y aceite) y la tanza, y en el caso de que la máquina se rompa, deben responsabilizarse del arreglo”.

Citaron también que “se les paga por día trabajado y ante las inclemencias del tiempo, no trabajan, pero tampoco se les asigna otras tareas para que al menos no pierdan un día de trabajo; no firman recibos de haberes, y el dinero por el trabajo realizado se les entrega en sobres con sus nombres”. Incluyeron que “no tienen ningún tipo de cobertura social, ni mutual; no reciben ropa de trabajo (botas, capa, guantes, borceguíes) y en la emergencia sanitaria no recibieron asistencia de ningún tipo”.

Instancias agotadas

Luego, indicaron con preocupación que “la presentación que realizamos en el Concejo es en virtud de que los trabajadores han agotado todas las instancias, tanto con la intendencia como con su representante gremial”.

Más adelante, Barbona y Tedini refirieron que “la preocupación de los trabajadores (contratados y precarizados) es que la gestión actual no ha regularizado ni resuelto su situación laboral, pero ha celebrado nuevos contratos con personas que trabajan desde el comienzo de esta nueva gestión y han sumado nuevos trabajadores precarizados aún sin poder resolver la situación de los antiguos trabajadores”.

“Muchos de ellos trabajan hace más de ocho años y, en caso de los contratados, algunos de ellos poseen quince o veinte años de antigüedad”, informaron al ministro en la misiva.

Ambos concejales pusieron de manifiesto la incertidumbre reinante en los trabajadores debido a que “a la fecha ya se han producido algunos despidos del personal, incluso desobedeciendo el Decreto Presidencial 487/2020 en el cual se determina la prohibición de despidos y suspensiones durante el contexto de pandemia”.

Para finalizar, consideraron necesario que, ante la situación relatada, desde el Ministerio de Trabajo se pueda “mediar para garantizar la estabilidad y continuidad laboral de más de un centenar de trabajadores del municipio de la ciudad de Vera, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia”.

Denuncias

En tanto, remarcaron con tono grave que “los trabajadores manifiestan malos tratos y persecución” y denunciaron que “en función de los contratados, el Ejecutivo solicita listas de aquellos que se adhieren al paro para luego identificarlos”. En relación a los trabajadores precarizados, el “Ejecutivo impone las condiciones, que claramente son arbitrarias e irracionales en función del contexto actual, en las cuales si el trabajador no acepta se debe considerar despedido”, aseveraron los ediles Javier Barbona y Eliana Tedini.