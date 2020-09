Estado rosarino y municipales, lejos de llegar a un acuerdo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sigue sin llegar el acuerdo entre la Municipalidad de Rosario y el sindicato de empleados municipales nucleado en la Festram. El paro arrancó este martes y terminará el jueves.

Los empleados municipales comenzaron este martes un paro de 72 horas en la toda la provincia. Las intendencias y las comunas por un lado y los sindicatos por otro están lejos de llegar a un acuerdo.





Gustavo Zignago, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, habló con El Litoral como representante de ese municipio sobre este tema.





- Esta situación lleva varios días de huelga.



- En los últimos 45 días, los intendentes y presidentes comunales han llevado adelante tres propuestas formales las que casi sin fundamentos ni razones suficientes fueron rechazadas sistemáticamente. Desde el 7 de septiembre, con la conciliación obligatoria, está vigente la obligación de la patronal de no modificar ningún tipo de situación y de los sindicatos de no llevar ninguna medida de fuerza. Este mandato legal ha sido desoído por los sindicatos. No solo llevaron adelante la medida de fuerza en la semana del 7 al 11 de septiembre, sino que nuevamente proclamaron un paro que iniciaron hoy (martes) por el término de 72 horas. De manera inconsulta, unilateral abandonaron la mesa de diálogo. Esta es la situación que no sólo expone a los sindicatos a una sanción administrativa del Ministerio de Trabajo de la Nación por el incumplimiento de la ley, sino que también a la Festram junto con sus dirigentes los pone en una situación de fragilidad a los empleados municipales, los que quedan en una situación de posible descuento de los días si se adhieren a estas medidas de fuerza. Esto no aporta al momento que vive la ciudad y la provincia. Tal vez uno de los momentos más críticos que se reconozcan en los últimos años en el medio de esta pandemia. En Rosario, mucho más aún porque todos sabemos lo que representa para la salud pública el trabajo municipal. Esto nos obliga a llamar a una reflexión profunda por parte de los dirigentes sindicales para acatar la conciliación y sentarse nuevamente en la búsqueda de una solución que se la merecen los trabajadores, en el sentido de la recomposición salarial, pero también se la merece la ciudad para poder sobreponerse al estado de pandemia actual.





- ¿Cuáles son los números de mejora salaria que se discuten?



- La propuesta que elevaron los intendentes y presidentes comunales partía de un incremento porcentual sobre la base de cada categoría que se iniciaba en un 15 por ciento en septiembre y llegaba a un 25 por ciento en diciembre, más algunas sumas fijas y algunos adicionales y complementos para poder robustecer la propuesta. Esto es lo que ha desoído. Todas las paritarias abiertas han ido construyendo respuestas que no se han cerrado, pero que han servido para seguir sosteniendo el diálogo. En este caso, no sólo se cierra el diálogo, sino que aparte se responde con una medida de fuerza. Lo que nadie se está permitiendo, y acá sí sucedió, fue dejar sin servicio a la comunidad. En el caso de los empleados municipales la respuesta fue terminar el diálogo, no presentarse a las convocatorias que hizo el Ministerio de Trabajo ayer (lunes) y responder con una medida de fuerza por 72 horas.

- Entonces ambas partes están lejos de alcanzar un acuerdo.



- En este lugar, estamos producto de haber abandonado la mesa de diálogo y no haber proporcionado elementos que permitan construir una solución posible. Los intendentes y presidentes comunales ven con mucha preocupación esta circunstancia, están a la expectativa de las decisiones que tome el Ministerio de Trabajo de la Nación respecto de las sanciones que aplique producto del incumplimiento legal de la Festram y estamos a la expectativa de que haya una reconsideración razonable e inmediata para retomar el diálogo.





- ¿Cuándo será la próxima reunión?



- Ayer (lunes) hubo una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo a la que se negaron a asistir los sindicatos. Mientras el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Municipios y Comunas nos sigan convocando, los intendentes y presidentes comunales estamos disponibles como lo hemos demostrado a cualquier hora y en cualquier día. Tenemos que encontrar una solución a partir de la responsabilidad social y política que debemos tener todos aquellos que decimos ser representantes del colectivo.