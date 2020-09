La tormenta Beta se debilita a depresión tropical en Texas

La tormenta Beta se debilitó este martes a depresión tropical en Texas tras tocar tierra la noche del lunes en este estado y causar inundaciones, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Sin embargo sigue amenazando con fuertes lluvias e inundaciones en la costa de Texas, donde permanece casi estacionaria para dirigirse este miércoles a Louisiana y Mississippi.

Hasta el momento, las autoridades locales han reportado graves inundaciones en la ciudad de Houston debido a Beta, que tocó tierra en Bahía de Matagorda con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

High water rescue vehicles have arrived along 288 and I-610 for motorists stranded over 60-mins. #Beta #Houston #houwx pic.twitter.com/TftU1awyla