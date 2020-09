Déficit primario fue de casi $ 90 mil millones en agosto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los ingresos subieron al 24,9% y gastos el 56,9%. El Estado puso $ 71.000 millones para paliar los efectos de la pandemia.

Las cuentas públicas registraron en agosto un déficit financiero, aquél que comprende el pago de deuda, de $ 145.552 millones mientras que el gasto para paliar los efectos de la pandemia superó los $ 71.000 millones, informó el Ministerio de Economía.

En el informe, la cartera que conduce Martín Guzmán indicó que el sector público tuvo en agosto un resultado primario deficitario de $ 89.499 millones, con ingresos subiendo al 24,9% y gastos creciendo al 56,9%.

En agosto del año pasado, el déficit financiero se ubicó en $ 14.798 millones y un superávit primario de $ 13.746 millones.

En julio pasado, con el efecto de la pandemia, el resultado primario tuvo un déficit de $ 155.524 millones y el financiero trepó a $ 189.089 millones.

En cuanto a las erogaciones, el gasto primario ascendió a $ 522.033 millones, con un crecimiento interanual del 56,9%, lo que marca el fuerte aumento para atenuar efectos de la pandemia.

Según informó Economía, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, ascendió a $ 56.053 millones.

En agosto, los ingresos totales ascendieron a $ 432.533 millones (variación interanual de 24,9%) y la recaudación tributaria creció un 32,4%.

Las rentas de la propiedad de las cuentas públicas registraron una caída interanual de 27,2%, explicado por la suspensión del pago de cuotas de los créditos otorgados por Anses con el objetivo de morigerar los efectos de la crisis sobre las familias.

"A su vez, en cuanto a los recursos de capital se observó una caída de 24,8% interanual por menores recursos disponibles de Anses para el financiamiento del programa de Reparación Histórica", agregó la cartera.

Las transferencias corrientes registraron un incremento interanual de $ 110.607 millones (110,5% interanual), de los cuales $ 98.205 fueron percibidos por el sector privado.

Así, las erogaciones en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) concentraron cerca de $ 71.700 millones.

Por su parte, el programa Alimentar y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo explicaron conjuntamente casi $ 8.650 millones.

Sin ayuda a offshore

La Cámara de Diputados avanzó ayer con la firma del dictamen de mayoría del proyecto que busca prohibir la ayuda económica del Estado a empresas domiciliadas en paraísos fiscales y a aquellas que hayan incurrido en prácticas probadas de evasión fiscal.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Carlos Heller (Frente de Todos), llegó a esa resolución con la unanimidad de los integrantes, luego de analizar el proyecto sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas.

"Se considera asistencia económica y/o financiera a cualquier tipo subsidio y/o moratoria y/o condonación y/o préstamo con tasa subsidiada y/o subsidio de tasa de interés en cualquiera de sus formas de instrumentación, resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado Nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria", aclara el dictamen cuya redacción estuvo a cargo del cordobés oficialista Pablo Carro.

Volkswagen amplió por segundo mes consecutivo su producción

La empresa automotriz Volkswagen Argentina anunció el incremento de su actual plan de producción de la caja de cambios MQ281 a 850 unidades diarias, que son producidas en el Centro Industrial Córdoba y destinadas en su totalidad a la exportación.

"Este aumento en la producción se suma a la ampliación del segundo turno, implementado durante agosto", informó la empresa a través de un comunicado.

"En un contexto global como el que estamos atravesando, esta noticia nos pone muy contentos. Hemos realizado importantes inversiones en el Centro Industrial Córdoba para poder alcanzar estos resultados. Tenemos un compromiso muy fuerte con la industria argentina y trabajamos constantemente para su crecimiento", dijo Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina.

La planta de Córdoba superó recientemente las 20.000 unidades MQ281 exportadas a múltiples destinos como México, India, Portugal, Polonia y República Checa. Se estima alcanzar las 70.000 unidades MQ281 producidas para diciembre de este año.

El Centro Industrial Córdoba emplea a 1.348 trabajadores. Es uno de los ocho Centros Industriales que el Grupo Volkswagen tiene en el mundo que produce cajas de transmisión.

La medida se suma al anuncio del incremento del 36% en la producción de Amarok en el Centro Industrial Pacheco, de 110 a 150 unidades, esperando duplicar el volumen para fines de octubre.

Lacunza: "Sin un plan creíble, el dólar va a ser un barrilete"

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza advirtió que si el Gobierno no aplica un plan económico "creíble", el precio del dólar "va a ser un barrilete".

"Estamos todo el tiempo debatiendo reformas estructurales y siempre las dejamos para el año siguiente; entonces, el valor de la moneda depende de que no tenemos esas instituciones económicas y los problemas nos sorprenden porque no hicimos lo que teníamos que hacer", dijo el ex funcionario.

"Hace rato que los argentinos venimos ahorrando en dólares, porque cuando lo hacemos en pesos sentimos que es como el helado, que se va derritiendo", añadió Lacunza, en declaraciones a un canal de noticias.

A su criterio, "seguimos comprando dólares porque no confiamos en esa maquinita que maneja el Gobierno que, además, cuando da su pronóstico dice que la emisión no genera inflación, que vamos a ser más Estado y vamos a vivir con lo nuestro: todos eslóganes sin rumbo".

"Podemos hacer desdoblación, torniquetes, cepos, lo que querramos, pero si no hay un plan creíble, el dólar va a ser un barrilete", enfatizó.

Para Lacunza, el endurecimiento del cepo cambiario "da la idea de ser algo no sostenible, transitorio. Y el exportador prefiere no liquidar, el importador lo hace muy rápido y aquel que tiene deuda, la paga ahora, porque después le va a valer más".

"En el mejor de los casos, alarga la vida útil, pero la sangre va a buscar otro camino por donde salir. Entonces (es ahí cuando) tenés que poner otro cepo, como se hizo ahora. Yo no hubiera tomado la medida que se tomó la semana pasada. Es un poco de cepo, porque ahora el cupo de US$ 200 lo compartimos entre el ahorro y (los gastos con) la tarjeta; un poco de devaluación, porque el dólar ahorro ahora sale 130 pesos; y un poco de desdoblamiento, porque para pagar deudas en el exterior, las empresas tienen un dólar a 110 pesos", evaluó.

El ex ministro consideró que el Gobierno pudo haber aumentado los requisitos para la compra de divisas "para evitar una devaluación traumática, inminente o descontrolada".