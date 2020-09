https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La agenda de Educación, sujeta a la de Salud

Según Trotta, la vuelta a las escuelas "no es partidaria, sino epidemiológica"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que "no hay acuerdo" con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para "el retorno a las aulas, ni a patios y a plazas", aunque advirtió que existe "la voluntad de un trabajo mancomunado". Además, aclaró que "no hay puja política con el Gobierno porteño, pero tienen "una mirada diferente en cuanto a la cuestión epidemiológica". Los Gobiernos nacional y porteño retomaron la agenda de "diálogo abierto y de trabajo conjunto" para avanzar en una solución para los 6.500 alumnos que perdieron contacto con las escuelas durante la pandemia en la Ciudad y acordaron que la vuelta "a las actividades escolares" estará sujeta a "los indicadores epidemiológicos". Así informaron desde la cartera educativa nacional tras la reunión que mantuvieron los ministros de Educación y Salud, Nicolás Trotta y Ginés González García, con sus pares de la Ciudad, Soledad Acuña y Fernán Quirós. "Se buscará analizar la situación epidemiológica de la Ciudad y establecer indicadores epidemiológicos objetivos que permitan trazar una hoja de ruta para la apertura progresiva y escalonada de las actividades escolares sin exponerlos a los riesgos de un posible contagio", indicaron fuentes ministeriales. "No hay acuerdo, sí hay una agenda de trabajo. En ningún momento se planteó que los chicos pueden volver a las plazas o patios de las escuelas", dijo Trotta en el canal A24 luego de reunirse con las autoridades de la Ciudad. Los funcionarios sostuvieron "una reunión de diálogo abierto, de trabajo conjunto para dar respuesta a los 1.500 alumnos y alumnas que ya han sido identificados y avanzar en los 5000 restantes, con voluntad de volver a las actividades escolares apenas se pueda", informaron desde Nación. "Hoja de ruta" Trotta aseguró que la diferencia "no es ni partidaria ni ideológica sino epidemiológica", y amplió: "En la Ciudad hay un amesetamiento de los casos, pero que sigue muy alto". "Hoy no se analizó si habría plazas o patios, porque se discutió cómo establecemos el acuerdo de lo que debe ser el primer paso a dar, que no es un paso educativo sino epidemiológico" en medio de la pandemia de coronavirus, agregó. "Se buscará analizar la situación epidemiológica de la Ciudad y establecer indicadores epidemiológicos objetivos que permitan trazar una hoja de ruta para la apertura progresiva y escalonada de las actividades escolares sin exponerlos a los riesgos de un posible contagio", se explicó desde el comunicado emitido por el Ministerio de Educación de la Nación. El ministro nacional dijo, también, que "hay una agenda de preocupación común en poder desplegar la respuesta necesaria, principalmente para los chicos y chicas que han tenido menor nivel de contacto con la escuela. El Gobierno de la Ciudad plantea que son 6.500", agregó, "de los cuales ya han sido identificados 1.500". Entre clases y contagios De acuerdo a un diagnóstico de la Ciudad, unos 6.500 alumnos perdieron contacto con la escuela desde el inicio de la pandemia, por lo cual, en un primer momento, el Gobierno porteño propuso a la Nación la posibilidad de abrir espacios digitales en las escuelas. La propuesta fue rechazada por el riesgo epidemiológico que supone la medida. Aunque desde Nación pidieron el listado de los alumnos para entregarles a cada uno una computadora para que puedan retomar el vínculo con sus docentes y el aprendizaje. Posteriormente, la Ciudad elevó un plan de "regreso gradual a las clases presenciales" de los chicos, para lo que planteó la iniciativa que la vuelta sea en lugares al aire libre, como plazas y calles cercanas a las escuelas. "Respecto del protocolo presentado al Ministerio de Salud de la Nación, la cartera sanitaria nacional realizó una serie de observaciones que serán analizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como así también el Ministerio de Educación nacional lo efectuará desde lo pedagógico", indicaron respecto del plan porteño. Santa Fe sigue en la distancia El ministerio de Educación de la provincia dispuso continuar por el momento con el dictado de clases a distancia en todo el territorio santafesino. "Estamos preparando las condiciones para que, el día que sea posible, aunque sea una actividad mínima en presencialidad, esté todo listo para que lo podamos hacer", afirmó la ministra Adriana Cantero. Para ello, se lanzará una nueva edición de los cuadernillos "Seguimos aprendiendo en Casa". Cantero confirmó una nueva producción de 24 cuadernos de distintos niveles, tramos especialidades y orientaciones. "Van a tener cuadernos específicos desde el nivel inicial hasta el séptimo grado de la primaria; secundaria; el último año de secundaria orientada, las terminalidades técnicas con especificidad y se incluirá a las escuelas de adultos, tanto de nivel primario como secundario y a las escuelas de contexto de encierro con materiales específicamente diseñados para ellos". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

