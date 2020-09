Vuelven a aplazar la vuelta de los vuelos de cabotaje

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.09.2020 - Última actualización - 17:12

17:10

La ANAC emitió un comunicado para las líneas aéreas en el que confirmó una nueva postergación para la reanudación de los vuelos.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó a través de un comunicado enviado a las aerolíneas una nueva postergación para la reanudación de los vuelos de cabotaje que, en un principio, estaba previsto para el 1 de octubre.

La nueva fecha de reinicio se dispuso para el 12 del mismo mes, día que coincide con la culminación de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional desde marzo y cuya extensión se anunció el pasado viernes. "Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general", informó el Notam (Notice to Airman), un comunicado emitido por la ANAC el 20 de septiembre con finalización el 12 de octubre a las 3 am. Desde el sitio web de Aerolíneas Argentinas y otras empresas ya se muestran como no disponibles los pasajes para los días previos al 12, mientras que para los posteriores a esa fecha sí figuran las tarifas.

Hace poco menos de un mes, el ministro de Transporte, Mario Meoni, había informado la intención por parte del Gobierno para que el 1 de octubre se reanudaran los vuelos de cabotaje, así como también los micros de larga distancia. "La decisión final la vamos a tomar en consonancia con el Ministerio de Salud y siguiendo los lineamientos que desde el principio ha establecido el presidente Alberto Fernández, en cuanto a que la prioridad es la seguridad y la salud de la gente", había expresado el ministro de Transporte respecto a la vuelta de los vuelos en medio de los cuidados por el coronavirus.

"Por eso es que, si bien estamos trabajando con el objetivo de esa fecha (por el 1 de octubre), todo va a depender de la evolución de la pandemia en los próximos días", había agregado Mario Meoni y detallado: "En lo que hace a los vuelos internacionales, vamos a analizar hacia qué destinos vamos a volar y desde cuáles destinos se va a permitir el ingreso al país".

Al respecto había pronosticado que probablemente abran "en primera instancia" vuelos "con Uruguay y Paraguay y posteriormente con Chile y Brasil, también dependiendo de la decisión que tomen los otros países".