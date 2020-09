Pinos pidió estar en su propio juicio pero quedó sin respuestas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Técnico Universitario denunció la figura prohibida de "Pase Puente". En el inicio, las otras tres partes pidieron la suspensión de la Audiencia por Meet vía Lausanna. Antes del 21 de noviembre estará el fallo.

Con la presencia de los tres jueces del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) y luego de una maratónica audiencia de cuatro horas de duración, finalizó lo que está encuadrado bajo el legajo "TAS 2020/6862 Club Técnico Universitario contra Jorge Pinos, Club Independiente del Valle y Federación Ecuatoriana de Fútbol". Si bien son dos figuras distintas (Pase Puente y Fraude) y dos ámbitos distintos (TAS y Conmebol), es un proceso que Colón mira a la distancia con mucha expectativa.

Con la plataforma digital Meet y con todas las partes intervinientes eligiendo como idioma base el español, el TAS dio comienzo a este laudo que fue Presidida por una mujer (por protocolo que aceptan las partes no se pueden circular imágenes ni nombres).

Mientras el Dr. Xavier Freyre y un bureau de españoles defendieron la parte denunciante que es Técnico Universitario, el Dr. Andrés Holguín lo hizo en nombre de Independiente del Valle; el Dr. Ariel Reck en nombre del arquero Jorge Vladimir Pinos y finalmente el Dr. Guillermo Saltos Guale se apersonó vía Meet en nombre de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

A la hora señalada (8 de Ecuador y 10 de Argentina), la apertura estuvo a cargo de la Presidente del Tribunal del TAS y luego se dio paso a lo que se llama "validez del proceso".

Cuando habían transcurrido los primeros minutos de la Audiencia y de manera sorpresiva para casi todas las partes, el mismo golero Jorge Vladimir Pinos pidió autorización para participar de la propia Audiencia que lo juzgaba.

Más allá que no es algo que se estile para este tipos de litigio, lo que sorprendió es que Pinos lo hizo desde la ciudad colombiana de Barranquilla y desde la propia concentración de Independiente del Valle, donde este martes por la noche noche a las 21.30 los ecuatorianos visitan por Copa Libertadores al ex equipo de Julio Avelino Comesaña, el Junior de Barranquilla.

La primera estrategia de las tres partes "acusadas" (Pinos, IDV y Federación) fue pedir, de entrada, la suspensión inmediata de la Audiencia, argumentando que no estaba convocado el club Sur y Norte (es el "socio" sospechado para la famosa figura prohibida de "Pase Puente"). "Ya es cosa juzgada en Ecuador", esgrimieron. Luego, de debatir, el Tribunal del TAS no aceptó ese pedido y avanzó con la Audiencia.

En ese contexto, el mismo Jorge Vladimir Pinos decidió hacer un descargo y someterse a un total de siete preguntas, entre las que le hizo el propio Tribunal y la parte que lo acusa y demanda; es decir Técnico Universitario.

-Señor Pinos: ¿Jugó usted en Independiente del Valle?

-Sí

-¿En qué mes y año llegó a Independiente del Valle?

-En el mes de febrero de 2019

-¿Nunca antes estuvo en Independiente del Valle?

-No

Luego de esa respuesta de Pinos, se aportaron testimonios audiovisuales donde Andrés Larriera (gerente de IDV) y el mismo entrenador Ismael Rescalvo (en ese entonces DT de Independiente del Valle) confiesan que Pinos llegó en el mes de enero de 2019.

-Señor Pinos: ¿Usted jugó en el Club Sur y Norte?

-Sí

-¿Durante qué tiempo?

-No recuerdo

-Señor Pinos: ¿Usted jugó en Técnico Universitario?

-Sí

-¿Por qué se fue de ese club?

-Por falta de pago

-¿Había renovado el contrato?

-No, esa no es mi firma. Me la falsificaron

En ese ida y vuelta del arquero Pinos con el Tribunal del TAS, el golero fue interpelado: "¿Por qué un arquero de tamaña categoría pasa de golpe a un club chico del ascenso?". Ante algunas dudas, el abogado Ariel Reck solicitó que "mi defendido se pueda ir a descansar porque esta noche ataja en Colombia por Copa Libertadores".

Luego, cuando IDV fue consultado por esa "autorización provisional" de Pinos para Sur y Norte, el abogado del Campeón de la Copa Sudamericana dijo que "esa habilitación no era una camisa de fuerza", para explicar el traspaso.

En todo momento, la estrategia de IDV pasó por tirarle la pelota a la llamada Liga-Pro de Ecuador, algo así como la AFA en Argentina. "Ellos habilitaron a Pinos, es cosa juzgada".

Finalmente, en una larga exposición final, la última palabra fue para el Dr. Guillermo Saltos Guale, abogado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). En el final, su alocución fue interrumpida por la Presidente del TAS. "Aquí no se viene a leer artículos, sino a aportar pruebas".

Luego de estas cuatro horas de audiencia, el TAS tiene plazo máximo hasta el 21 de noviembre para su fallo en este laudo arbitral.

Colón mira expectante, aún sabiendo que el TAS no puede interferir en fallos de Conmebol. Lo que el Dr. Luis Hilbert cree es que, si Técnico Universitario gana este juicio contra Pinos en el TAS, sus chances pueden crecer en la casa madre del fútbol sudamericano en Paraguay.

Para Independiente del Valle, "no pasa nada"

El Litoral consultó, de manera especial, a los abogados de los dos clubes ecuatorianos que fueron a esta Audiencia del TAS.

En el caso del Dr. Xavier Freyre, cara visible de Técnico Universitario, fue contundente y dijo que "Pinos se ahorcó solo en la Audiencia del TAS. No pudo responder las preguntas claves. Dijo que se fue de nuestro club por falta de pago y aportamos los recibos de sueldos al día. Quedó mucho peor parado que antes".

En la otra vereda, el Dr. Andrés Holguín, abogado de IDV, dijo a El Litoral desde Ecuador: "Yo, por estilo, no soporto llevar testigos. Pero lo de Pinos fue brillante. Lo que no respondió es porque no le correspondía responder". Al toque agregó: "Arrancamos tarde la Audiencia porque los abogados de ellos no se conectaban".

Finalmente expresó que si el TAS acepta las cuestiones preliminares y no las de fondo, el fallo puede estar "en una semana". De lo contrario, habrá que esperar hasta noviembre.

En caso que el fallo favorezca a Técnico Universitario, el Dr. Xavier Freyre pide: 1) Sanción deportiva a Pinos entre seis meses y dos años sin jugar; 2) Sanción económica para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF); 3) Baja de categoría para Independiente del Valle.