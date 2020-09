Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.09.2020

18:12

No se puede más… - MARTA SNAIDERO DE SAUCE VIEJO

"El día viernes ppdo., en el Correo Argentino de Santo Tomé, sobre calle Alvear, me presenté a las 13.29 hs. para hacer un envío postal. No vivo a la vuelta, hice varios kilómetros. La puerta estaba abierta; había dos señoras atendiendo y un hombre presente. Llegó otro cliente, a quien le empezaron a dar las mismas explicaciones que a mí. Supuestamente esa sucursal tiene que estar abierta al público de 8 a 14. No había ningún cartel avisando que estaban de paro, pero estaban con la puerta abierta. Una de las señoras que atendían me contestó que no me iba a recibir nada, porque estaban de paro. Entonces le dije que no entendía, porque en Santa Fe no estaban haciendo huelga... Le pregunté si atendían el sábado y me contestaron que no y que el lunes seguían de paro de 8 a 11. ¡Realmente no quieren trabajar! Nos obligan a ir a un correo privado... ¿Cómo se entera la gente de los 'diversos' cambios de horario de atención y no atención al público?, haciendo kilómetros y encontrándose con esta situación? ¿Para que asisten a su lugar de trabajo? ¡¡Basta con todo esto que pasa en el país!! ¡No se puede más!!".

Compromiso con la ciudadanía - CARLOS FERREYRA

"Esta semana, Festram, los municipales, harán paro por 72 horas. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cuál es el compromiso del personal municipal para con la ciudadanía de Santa Fe?, la que le paga los sueldos. En esta época de pandemia y de crisis, ¿cuál es el compromiso de los empleados municipales para quienes les pagamos el sueldo? Viva la jarana, nomás".

Fuego mortal - UNA LECTORA

"¡¡El fuego de la noche del domingo, frente a barrio El Pozo, isla preciosa!! Esplendor de río y de pastos que parecen un arcoíris. Fuego que comenzó tipo 19 hs y eran las 4 de la mañana y seguía ardiendo. Me dormí de impotencia. Al despertar el lunes y ver lo que había quedado... solo humo... Qué pena e impotencia tan grandes!!!! No puedo desearles feliz primavera pensando en este suelo negro y pensando si algún día reverdecerá. No quiero pensar en cuántos animales murieron, perdieron sus nidos, casitas, refugios fondeados en la tierra para protegerse del humano... Y también pienso y me pregunto: tantos muy buenos sueldos, en distintas secretarías, de ambiente, municipales, turismo. Etc., etc. y nadie hace nada para investigar y detener estos terribles incendios en nuestros suelos, tan ricos y hoy tan vacíos e inertes. Daño terrible a la fauna también. ¡¡Cuánta tristeza da!! Primavera santafesina... el verde se transformó en negro... ¡Qué ironía! ¿Hasta cuándo esto?".

Solo dos cajeros… - UN LECTOR

"En la zona de la Costa, en la ruta 1, hay solamente dos cajeros automáticos para una población enorme, que ha crecido en forma exponencial en los últimos años. Esos dos cajeros están ubicados en la ruta o en estación de servicio, en lugares sumamente peligrosos, habida cuenta de que la gran cantidad de gente que hace colas en esta época, para operar en los cajeros. Por otra parte, es frecuente que se queden sin dinero, sin papel, entonces se deben esperar muchas horas para que se pueda volver a utilizar. Frente a esto, como usuario de los cajeros de la red Link, le pregunto al gobierno provincial si ese es el respeto que merecemos los empleados públicos, por parte del gobierno provincial, de su agente financiero, el Banco Provincia. Detestable servicio que presta el banco y la Red Link. La mugre que han adentro de los cajeros da para que viva no solo el coronavirus, cientos de virus más pueden habitar ahí. Realmente, al gobierno provincial, al Banco Provincia, a la Red Link: un poquito de respeto a los usuarios. Lo merecemos. Todos los dos cajeros, la gente hace cola a dos metros de la ruta, teniendo el peligro que un auto pierda el control y mate a 10 de los que están haciendo cola. Vergonzoso. Y encima, cuando se quedan sin dinero, a veces hay que esperar hasta el día siguiente".