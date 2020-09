https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.09.2020

18:44

Más días de huelga

Otra vez los colectiveros paran en Rosario

La medida regirá desde las 0 del miércoles 23. Los fondos prometidos desde Nación no llegaron, la deuda no se saldó y los choferes retornan al paro por tiempo indeterminado.

Crédito: Marcelo Manera



Crédito: Marcelo Manera

Desde la UTA Rosario, ya habían anunciado que de no llegar el dinero adeudado a los choferes del transporte urbano e interurbano de esta ciudad, estos podían volver a bajarse de los colectivos. Esto sucederá a partir de las 0 de este miércoles. Hasta este martes 22, a los trabajadores les debían 60% del sueldo de agosto y $ 4.000 extras de bonificación. Se esperaba la llegada de parte del dinero para el lunes pasado, pero el envío no se realizó. Pese a las gestiones encabezadas por el propio local, Pablo Javkin, el Estado nacional no transfirió el dinero prometido y entonces los empleados vuelven a la medida de fuerza. El propio Sergio Copello, secretario general de la UTA Rosario, le confirmó a El Litoral que la medida regirá a partir del miércoles y se extenderá hasta cobrar la parte del dinero restante.