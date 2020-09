Santo Tomé presentó su guía comercial digital

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.09.2020 - Última actualización - 19:18

19:09

Comerciantes, profesionales e industriales de todos los rubros ya pueden formar parte de la plataforma que la Municipalidad dispuso en colaboración con el Centro Comercial de la localidad.

En ocasión del cincuentenario del Centro Comercial de Santo Tomé, y en colaboración con la Municipalidad local, se presentó este martes la guía comercial digital Bien Local.

Según indicó en conferencia de prensa Marcelo Barretta, representante de la institución, “desde hace un tiempo vimos la posibilidad junto con la Municipalidad de desarrollar una plataforma donde se vean todos incluidos, comercio e industria de Santo Tomé para que se den a conocer, así que estamos trabajando sobre el tema, ya hay comercios adheridos a la plataforma así que le vamos dando forma”.

Por su parte, la intendenta Daniela Qüesta informó que la inscripción es voluntaria y, en principio, gratuita: “al que le interese va a tener publicado que ese negocio existe, qué rubro es y qué es lo que hace. Pensemos estar en una localidad y decir “yo necesito una peluquería”, bueno, es ese lugar donde nosotros a través de las redes vamos a decir cuáles son las peluquerías que hay en Santo Tomé y va a aparecer con toda la información básica que nos permita acceder a ese lugar”. “Es una guía digital, el acceso es voluntario, a través de la página cada uno que quiera ser parte de la página va a aportar los datos, y es gratuita; no tiene un interés de fiscalización, si nosotros detectamos un comercio que no está inscripto no vamos a ir a poner una multa, de última nos acercaremos a invitarlos a que se regularicen, como cualquier negocio, pero no son ámbitos ni de blanqueo ni de no blanqueo, es un acto de promoción”, explicó.

Cómo funciona

A su turno, Matías Castañeira, desarrollador del sitio, brindó información sobre el funcionamiento de la plataforma: “apenas entrás vas a ver un botón del lado derecho que te va a dar la opción de añadir tu comercio, si sos profesional, artesano, emprendedor, ahí podés agregar tus datos y en la medida en que vayas subiendo de planes -al inicio es gratis, con cierta información-, porque si querés agregar información hay que realizar cierto pago aunque es ínfimo, muy bajo, vas a poder poner tu dirección, el mapa de Google, tus horarios, después cambiarlos según la situación de la pandemia, subir imágenes de tus trabajos, tus redes sociales, tu web, tu correo electrónico y, para simular una vidriera electrónica para poder llegar a más gente”. “En un principio no necesitás ningún requisito, la idea es que sea accesible para todos”, manifestó.