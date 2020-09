Investigan si el Omega 3 tiene impacto en pacientes Covid de alto riesgo cardiovascular

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fundación ECLA lleva adelante un experimento “doble ciego” para comprobar si un componente del ácido graso puede contribuir a reducir los efectos del virus.

Como tantos otros grupos de investigadores médicos alrededor del mundo, desde la Fundación ECLA -una organización sin fines de lucro con sede en Rosario cuyo objetivo fundamental es ayudar a prevenir, tratar y controlar enfermedades cardiovasculares- llevan adelante un estudio controlado para intentar aportar soluciones a la lucha contra el coronovirus.

Según indicó a El Litoral Rafael Díaz, representante de la institución, “esta pandemia requiere medidas simples, pragmáticas, de bajo costo y de bajos efectos adversos”. “Ya a fines de 2018 se pudo demostrar perfectamente que el Omega 3 producía prevención cardiovascular en pacientes de alto riesgo: reducción de infartos, de accidentes cerebrovasculares y muertes, con un impacto impresionante, por encima de cualquier droga que bajara el colesterol; ya

ya sabíamos que era un poderoso antiinflamatorio que reducía la mortalidad, en el modelo crítico”. “Pero en el modelo básico, en la experimentación, el Omega tiene propiedades antivirales y antibacterianas”, argumentó.

Por eso, desde la Fundación, abordan dos espectros del problema de Covid: “la prevención en sujetos sanos y el tratamiento de pacientes muy enfermos”, indicó el especialista. “El Omega 3 se suministra en cápsulas -no es el aceite Omega 3 se vende como aceite para consumo- con dosis muy alta de un componente de Omega que es un ácido graso poliinsaturado que se llama EPA; además, usamos colchicina y control”, detalló. “Este es un estudio controlado, no tenemos resultados porque es doble ciego, ni el paciente ni nosotros sabemos qué estamos dando”, explicó Díaz.

Sin embargo, el investigador aclaró que “esto no quiere decir que la gente tiene que salir a comprar Omega”. “Estamos intentando demostrar eficacia y seguridad, porque podría ser que no sea seguro; no tenemos evidencia de beneficios, tenemos que demostrarla para dar luz en toda esta oscuridad que estamos viviendo con el Covid”, advirtió.