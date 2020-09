Falleció "Jackie", la mamá de Sylvester Stallone

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La famosa astróloga, promotora de la lucha femenina y madre de Sly y Frank Stallone falleció recientemente. Las causas de su muerte no han sido reveladas.

Nacida el 29 de noviembre de 1921, Jackie Stallone fue astróloga, bailarina e incluso promotora de la lucha libre femenina. Sin mencionar que era la madre de Sylvester, el cantante Frank Stallone y la actriz Toni D'Alto, quien falleció en 2012) a quien tuvo con Anthony Filiti.

Nacida el 29 de noviembre de 1921, Jackie Stallone fue astróloga, bailarina e incluso promotora de la lucha libre femenina. Sin mencionar que era la madre de Sylvester, el cantante Frank Stallone y la actriz Toni D'Alto, quien falleció en 2012) a quien tuvo con Anthony Filiti.

Ávida defensora de la lucha femenina, Jackie ayudó a iniciar el programa original de lucha libre "GLOW" en los años 80 sirviendo como gerente y promotora de la liga, una entrenadora que rapeaba para animar a sus compañeras, que fue retratada más tarde en la exitosa serie de Netflix del mismo nombre. Una mujer que ha llevado una vida versátil, Jackie es también una autora que escribió el libro llamado "StarPower I & II".

Con sólo 16 años, Mama Stallone -según contó ella misma en una entrevista con la revista People- se fue de su casa para trabajar en el circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey, donde aprendió acrobacias. Pero luego después cambió el circo por las mancuernas y se transformó en la primera mujer de la televisión local de Washington en tener su propio show de levantamiento de pesas. Años después abrió su propio gimnasio fitness, Barbarella. "Yo siempre estaba con guantes de boxeo, mientras otras chicas se preocupaban por verse lindas. Para mí, ese era el estilo de vida que resultaba natural", comentó en una entrevista a Sports Climax.

Sin embargo, su personaje ha sido parodiado a lo largo de los años, incluyendo en "Saturday Night Live". La astróloga, además, cargaba con más de 27 años de abusos de sustancias como Juvéderm, una inyección que mejora el aspecto de las mejillas. "Me vuelvo más popular a medida que envejezco. Porque Hollywood le teme a envejecer y yo sí creo que la vejez es tendencia. A todas les gustaría llegar a ser como yo, envejecer como yo. No en un andador, no en un asilo de ancianos", dijo, en 2013 al Daily Mail, aunque para entonces su rostro ya tenía encima años de retoques. "Tengo demasiadas cirugías encima. Parece que tuviese la boca llena de nueces. Parezco una ardilla", dijo hace años, sin revelar cuántas veces se operó.

En 2014 causó auténtica sensación durante la premiere de la película de su hijo The Expendables 3. Apareció, a sus 92 años, con una cara totalmente nueva y un monumental escote.