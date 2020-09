Comerciantes de Paraguay reclaman la reapertura de la frontera con Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.09.2020

La protesta se hizo sentir principalmente en la ciudad de Encarnación, que limita al sur con Posadas, pero se extendió a varias localidades paraguayas fronterizas. Los manifestantes quieren que el gobierno de Abdo Benítez proceda del mismo modo que anunció para el paso de Ciudad del Este y Foz de Iguazú (Brasil).

Un grupo importante de comerciantes protestaron en la ciudad paraguaya de Encarnación, limítrofe con la localidad de Posadas, para exigir la reapertura de la frontera con Argentina, el mismo día en que el gobierno del vecino país anunció la reanudación total del paso que une a Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú. Afectados fuertemente por el cierre de fronteras vigente en Paraguay desde el pasado 24 de marzo (a raíz de la pandemia de coronavirus), los comerciantes se movilizaron frente a la gobernación de Itapúa para reclamar una medida similar a la emprendida en la capital del departamento de Alto Paraná.

"Estamos muy indignados por la situación, no solamente Ciudad del Este está parada, Encarnación también, desde hace siete meses, por eso nos estamos movilizando de forma pacífica para pedir el acompañamiento y el trabajo con las autoridades locales y el gobierno", explicó Mirtha Montiel, presidenta de la Cámara de Comercio de Encarnación, citada por el diario Última Hora. Según explicó, tres meses atrás entregaron un proyecto de reactivación económica ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio, pero, a diferencia del presentado por Alto Paraná, aún no obtuvieron respuesta sobre posibles soluciones.

"Los puentes nunca se cerraron para los grandes importadores y exportadores, pero para nosotros los que estamos sobreviviendo no hay alternativas", recriminó la representante, quien denunció la ausencia de diálogo entre las autoridades argentinas y paraguayas para acordar algún protocolo al respecto. "No hay ánimos de abrir la frontera con el gobernador de Misiones, Argentina, ellos no están queriendo abrir, pero nosotros necesitamos ayuda en Encarnación", insistió.

Protocolo aprobado

La protesta en Encarnación tuvo lugar el mismo día en que el gobierno paraguayo ratificó la reapertura total del Puente de la Amistad fronterizo con la brasileña Foz de Iguazú, un día después de que el presidente Mario Abdo Benítez aprobara el protocolo sanitario elaborado al respecto. "El señor presidente fue muy claro y habló de una habilitación sin controles en el puente, de ida y vuelta de taxistas, mototaxis y toda la gente que pase por tierra", explicó la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, durante una reunión con autoridades locales y sindicatos.

La medida, que regirá a partir del 29 de septiembre, será implementada por un período de prueba de tres semanas y luego se analizará su vigencia según la evolución epidemiológica, reportó el periódico ABC Color. La noticia fue celebrada en las cercanías del puente por miles de comerciantes de Ciudad del Este, que hace semanas protestaban para exigir la reapertura del paso fronterizo.

Los reclamos se repitieron en otras ciudades fronterizas, como en Pedro Juan Caballero, en el nordeste del país, donde manifestaron hoy cerca de 3.000 comerciantes. Según dijo el canciller paraguayo, Antonio Rivas, la reapertura parcial de la frontera podría extenderse a esta localidad y otras urbes limítrofes con Brasil. Algo no previsto para aquellas que limitan con Argentina, ya que, si bien Paraguay manifestó su intención de reabrir gradualmente la frontera entre ambos países, Buenos Aires no ha brindado aún una respuesta.

Prorrogan la cuarentena

Paraguay prorrogó el pasado domingo por dos semanas, hasta el 4 de octubre próximo, la cuarentena que rige con diferentes niveles de restricciones según el grado de propagación del virus en las diversas regiones del país. Desde el inicio del brote, Paraguay registró 34.260 casos y 676 muertes por coronavirus, según el último balance oficial. Si bien a fines de junio el país acumulaba poco más de 2.200 contagios, la enfermedad tuvo una propagación exponencial en los últimos dos meses y medio.