Unión ante los dos rosarinos, ¿el de Central por televisión?

El sábado será el primero ante Newell's, en el Parque Independencia; después llegará el momento de jugar en el 15 de Abril ante Rosario Central. Se dice en Rosario que este último partido podría jugarse el viernes 2 por TV, en Unión lo tienen para el sábado 3.

La Afa autorizó entrenamientos con planteles completos, se pueden hacer encuentros amistosos y Unión se movió rápidamente a través de Martín Zuccarelli para lograr concertar dos encuentros. En principio, el sábado que viene será en Rosario ante Newell's y el sábado 3, o sea el de la semana que viene, contra Rosario Central en la avenida. En este último caso, lo que se especula en Rosario es con la posibilidad de que se adelante para el 2 y sea televisado.

Es que la TV ha puesto dinero en estos seis meses que llevamos sin fútbol y posiblemente quiera empezar a "facturar". Todos los clubes han comenzado a moverse para concertar cotejos amistosos, poniendo como horizonte la fecha del 9 o el 16 de octubre, que son las que la misma dirigencia de Afa mencionó como probable para el regreso a la actividad.

La resolución tomada ayer por la Afa que ya se sabía desde la mañana y que fue comunicada a primera hora de la tarde a través de boletín oficial, habilitó los entrenamientos de hasta 40 personas en el lugar, considerando jugadores, cuerpo técnico y auxiliares. Y bajo esa normativa, en Newell's, rival de Unión, Kudelka y sus colaboradores pudieron comenzar con la nueva y necesaria modalidad, después de un mes y medio de tareas en grupo y de verse las caras siempre los mismos. Eso no cambiará respecto de pautas de traslado hacia y desde el predio, como tampoco el uso de los vestuarios. Pero en el amplio espacio que el técnico dispone en el Centro Griffa ya puede proyectar cuestiones más reales de entrenamiento y por supuesto, ensayos de fútbol.

Mientras tanto, Unión seguirá en las instalaciones de Casasol involucrando no sólo a los profesionales que están en Primera sino también sumando a algunos chicos de la reserva que dirige Mosset y que ya fueron citados por Azconzábal para que participen de los entrenamientos ante los equipos que el técnico va armando para ir conociendo a fondo lo que tiene y lo que necesita.

A propósito de esto último, Zuccarelli sigue buscando alternativas que el técnico le ha solicitado. Por lo pronto, no hay novedades pero están en la búsqueda de otro defensor que pueda desempeñarse como lateral por izquierda o segundo marcador central.

Si bien en Rosario se dice que el encuentro del sábado entre Newell's y Unión se podría jugar en Santa Fe, está confirmado en Rosario. Las informaciones provenientes del sur santafesino indican que se podría jugar a las 11 o a las 13, pero en Unión manejaban el horario de las 10. Quizás se aplace por algunos minutos.

Recordemos que los cambios que se anunciaron desde calle Viamonte, sede de la Afa, fueron los siguientes:

Ya se permiten prácticas grupales de hasta 40 personas en Primera.

Los clubes de la Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del fútbol femenino ya podrán reiniciar la actividad de entrenamientos de sus planteles, no en forma grupal.

Desde este jueves los clubes de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y de la Primera Nacional podrán comenzar con la realización de partidos amistosos.

Desde el lunes 28 los Clubes de la Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del fútbol femenino podrán comenzar con las prácticas grupales

Todo esto es bajo un protocolo de cuidados y distanciamiento social en el inicio de las prácticas. Además, la Afa realizó recomendaciones higiénicas y el pedido de evitar llevar las manos a la cara.

Esto se produce cuando todavía no hay fecha para el reinicio de los partidos oficiales con el nuevo campeonato, que ya algunos dirigentes se aventuraron en señalar que continuará después de fin de año, haciendo un paráte de algunos días nada más en Navidad y Año Nuevo. Hay que recordar que, en Sudamérica, sólo Bolivia y Argentina están sin jugar torneos, porque todos los otros paises reanudaron la actividad y en algunos de ellos, como en Brasil por ejemplo, ya se disputaron 13 fechas.

Brítez se quiere ir de Central

Según confiaron varias fuentes, en los últimos días Brítez insistió con la idea de buscar un cambio de aire, lo que lleva a pensar que su continuidad en Central no está confirmada en absoluto. Por eso todo dependerá de la aparición de alguna oferta tentadora que pueda aparecer de algún club o que arrime tanto el futbolista como su representante. Sólo de esa forma en Central estarían dispuestos a sentarse a charlar para consensuar una salida. Para la comisión directiva el tema estaría planteado de una manera muy sencilla: el cambio de aire, para cualquier futbolista, es con plata de por medio.

En este caso el nombre propio es el de Brítez, pero lo mismo ocurriría con cualquier otro. Y es lo mismo que un jugador se quiera ir a que el club pretenda venderlo: para cumplir con ese paso es condición "sine qua non" la aparición de un tercero. ¿Cuáles serían las pretensiones de Central? Una oferta no menor a 800 mil dólares limpios por el 50 por ciento del pase que el club de Arroyito adquirió a mediados de 2019, especifica el diario La Capital. Esto no coincide con lo que Unión informó en su momento, que fue la venta del 100 por ciento.

Después, las lecturas que puedan hacerse sobre una situación particular, que tuvo como eje un contrapunto entre Brítez y un integrante del cuerpo técnico, que pudo haber sido subsanado rápidamente, pero que desde las entrañas del club confirmaron. Es más, hubo incluso voces que advirtieron que hubo un segundo integrante del cuerpo técnico que quedó enredado en el tema. También se conoció que en su círculo íntimo, el defensor le puso nombre a un club que podría tener como destino: Defensa y Justicia.

Brítez, con todo el derecho que le asiste, inmediatamente aclaró a través de su cuenta de Instagram que que se trataba sólo de un "rumor", lo que no hubiera ameritado ni siquiera una mínima aclaración. Pese a ello, Di Pollina viajó hasta Arroyo Seco para sentarse a una mesa en la que estuvieron presentes el propio jugador, el Kily González y el secretario deportivo Raúl Gordillo.

Es probable que aquel hecho primario no tenga absolutamente nada que ver y que solo se trate de un deseo de Brítez de lograr lo que puede considerar un salto en su carrera, pero lo que sí parece claro del lado del club que para lograr ese "cambio de aire" con el que insistió el jugador en los últimos días sólo será si hay una oferta tentadora de por medio, es lo que termina de informar La Capital.