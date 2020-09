https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se realizarán el 14 de octubre Los Billboard Music Awards ya tienen fecha y nominados

Con presencia en 16 categorías, el rapero Post Malone encabeza las nominaciones a los postergados Billboard Music Awards 2020, que se entregarán el 14 de octubre próximo, en una ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.



Entre los artistas con más chances también aparecen Lil Nas X, en competencia en 13 rubros; y la británica Billie Eilish y Khalid, en 12; según informa la agencia DPA.



Post Malone se anotó en las categorías más importantes, como las de artista del año, en donde se medirá con Khalid, Eilish, Taylor Swift y The Jonas Brothers.



Del mismo modo, el rubro disco del año presenta "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" de Billie Eilish; "Lover" de Taylor Swift; "Free Spirit", de Khalid; "Hollywood's Bleeding", de Post Malone; y "Thank U, Next", de Ariana Grande.



Por su parte, el autoproclamado candidato a presidente de Estados Unidos Kanye West fue nominado en nueve categorías por su álbum religioso "Jesus is King", entre las que destaca al mejor artista cristiano, mejor álbum cristiano, mejor álbum de gospel y mejor artista de gospel, entre otras.



En la nueva edición se incluirán rubros como el del logro de la lista Billboard, el mejor artista en redes sociales y mejor colaboración, que serán votadas por los fans.



La ceremonia, que debía realizarse el pasado 29 de abril pero se postergó por la pandemia de coronavirus, tendrá lugar el próximo 14 de octubre, con Kelly Clarkson como anfitriona.

