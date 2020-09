https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.09.2020

10:02

Piden por aumentos salariales y por un seguro por Covid 19. “Hace meses que la Comisión Ejecutiva" no nos contesta las peticiones”, dicen.

Departamento San Martín El Trébol: airado reclamo de enfermeros y personal contratado Piden por aumentos salariales y por un seguro por Covid 19. “Hace meses que la Comisión Ejecutiva" no nos contesta las peticiones”, dicen.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

Los conflictos en el SAMCo de El Trébol no se detienen y tampoco en medio de la pandemia. Este martes a las 10 de la mañana, personal de enfermería del nosocomio y empleados contratados realizaron un alto en sus actividades para reclamar frente al edificio del hospital temas salariales y el seguro por Covid 19 entre otros ítems.

El grupo de empleados confeccionó un escrito que entregará a la Comisión Ejecutiva. “Luchamos por nuestros derechos” señalaron desde su posición, algunas enfermeras y empleados.

En materia salarial, se solicita un 15% de aumento “para equiparar la grieta con el personal de planta permanente ministerial y agentes contratados”.

“Decidimos manifestarnos ya que unos meses atrás enviamos escritos formales y la Comisión Ejecutiva no nos contesta. Exigimos el aumento salarial del 15% y estamos trabajando sin contrato. No tenemos nada formal que incluso especifique que pasa con nosotros si nos enfermamos por Covid”, señaló Lumila Torres, enfermera profesional que trabaja desde hace 5 años en el nosocomio de El Trébol.

Torres agregó: “Somos unas 30 personas que estamos en esta situación. Somos 10 enfermeros más unas 20 que se sumaron por padecer lo mismo que nosotros. Tuvimos dos aumentos del 5% y nos dieron $ 10 más por hora lo que no es nada. Queremos que comparen con los colegas de la región y que se pongan al día. La diferencia es muy amplia”.

Seguro Covid 19

También hacen hincapié en los días por enfermedad que los empleados pueden tomarse, que son 5. Remarcan, que en pandemia, los aislamientos son de 14 días y contradice los derechos que actualmente tienen. Piden que la Comisión se refiera en el contrato que sucedería ante un contagio de Covid 19.

“Somos madres, hijos, tenemos familia y no tenemos sustento económico por Covid 19. Si tuviéramos que aislarnos 14 días por estar contagiados no sabemos si nos descuentan o cobramos. El reclamo es la Comisión Ejecutiva pero también al Director. No nos gusta exponernos así pero no nos contestan los escritos ni nos dieron una reunión. La realidad es una y a la comunidad le dicen otra cosa”, explicó Torres.

Los empleados se mostraron durante unos 20 minutos frente al hospital con carteles que rezaban frases como “Ni héroes ni mártires, profesionales de la salud”, “Aumento salarial a contratados”, “No me niego a trabajar, sólo exijo insumos adecuados”, “Sin enfermería no hay hospitales” y “Nos llaman esenciales y nos tratan como descartables”.