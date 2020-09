https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La décima fecha del Mundial de la categoría se disputará el domingo, en el circuito urbano de Sochi. Se multiplican las consideraciones en torno a Hamilton, el indiscutido líder y máximo candidato al título.

Hamilton se consolida rumbo a un nuevo título En la previa al Gran Premio de Rusia de F-1

Tras el impasse del pasado fin de semana, entre viernes y domingo venideros se llevarán a cabo las actividades correspondientes a la décima fecha del remozado calendario 2020 de la Fórmula: se trata del Gran Premio de Rusia, que tendrá como escenario al circuito de Sochi.

El trazado urbano de 5.848 metros de extensión, llegará al cenit el domingo a las 8.10 de nuestro país, con la puesta en marcha de la carrera; mientras que los días previos tendrán lugar los habituales entrenamientos libres y la clasificación, respectivamente.

Lewis Hamilton llega como líder indiscutible del Mundial, refrendando la superioridad impuesta por el Team Mercedes, que a través del piloto británico se adjudicó nada menos que seis de las nueve pruebas disputadas hasta el momento; dos de ellas con vuelta rápida incluida.

En el Campeonato de Pilotos, el inglés le lleva 55 puntos de ventaja a a su compañero de equipo: el finés, Valtteri Bottas; mientras que a continuación se ubica el neerlandés Max Verstappen, a 80 unidades del hexacampeón.

Y ahora, de cara al Grand Prix que se avecina, todo apunta a que se puede mantener esa supremacía, atendiendo a las características de un circuito que les otorga muy buenas perspectivas al equipo comandado por Toto Wolff; donde Hamilton ya ganó en cuatro ocasiones.

Elogios para Lewis...

Más allá que no son extrañas algunas críticas, generalmente relacionadas a algunas de sus posturas personales, está claro que Lewis Hamilton es merecedor de permanentes reconocimientos de parte de sus pares o bien de quienes están inmersos en el apasionante entorno de la máxima categoría del deporte motor.

Tal es el caso de Jenson Button, quien compitió en Fórmula 1 durante 17 temporadas (2000 a 2016), participando de 306 carreras, en las que consiguió 15 victorias y un título mundial en 2009. En tres de esas temporadas, tuvo como compañero de equipo a Hamilton en McLaren, donde se llevó grandes recuerdos e impresiones como piloto y como persona del seis veces campeón.

* "Creo que Lewis es un personaje bastante tímido y probablemente sea algo que se ve de primeras. No conozco a Lewis tan bien ahora mismo: en 2012, era un piloto extremadamente talentoso, cuya vida giraba en torno a las carreras. Tuve que trabajar muy duro para vencerlo, y obviamente no sucedió siempre. Pero sucedió lo suficiente como para estar feliz con lo que conseguí", comenzó diciendo el británico.

En sus tres temporadas juntos, Hamilton terminó por delante de Button en la clasificación de pilotos en dos ocasiones; pero sin embargo, Jenson superó a su compatriota en la clasificación general por 15 puntos: 672 a 657.

* "A fin de cuentas, me superó en la clasificación, pero pude competir con él y usar la cabeza porque no se trataba solo de pilotar a fondo en un GP. Lewis ha aprendido mucho desde entonces; siempre está cuidando los neumáticos, el combustible, el coche... sabe lo que está haciendo. Ahora está en una posición en la que puede relajarse y pensar en otras cosas además de conducir el coche", agregó.

El ex piloto también ha sido testigo de la evolución de Hamilton como persona, en particular este año, con su impulso por una mayor igualdad y diversidad: "Puede ser muy franco y creo que es genial que lo sea; ayudará al deporte y a la diversidad", señaló.

* "No hay dudas que Hamilton es excepcionalmente talentoso y nunca jugará sucio. De hecho, creo que es el tipo más limpio contra el que me he enfrentado. Sea o no fanático de Lewis como persona, definitivamente debería ser fanático de él como piloto", concluyó Button.

Sobre comparaciones

Por estas horas, nadie debería dudar que Lewis Hamilton va camino de superar todos los records de Michael Schumacher, quien logró siete títulos mundiales de Fórmula 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004), 91 victorias, 155 podios y 68 pole positions.

Hasta aquí, el piloto nacido en Stevenage lleva seis campeonatos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019), 90 victorias, 158 podios y 95 poles. Y sobre todo esto, recientemente fue consultado el alemán Ralf Schumacher, hermano del heptacampeón.

* "La gente me sigue preguntando si Hamilton es el mejor piloto de carreras de todos los tiempos, sobre todo ahora que está batiendo muchos de los records de mi hermano. Mi opinión es que definitivamente es el mejor de su tiempo; tal como lo fue Michael en su época".

* "Amén de esto, compararlo con mi hermano es difícil, porque hay muchos factores que influyen. Lewis también tiene un mega-paquete en Mercedes, además de contar con su brillante talento. No siempre fue así para Michael; pero lo que Lewis hace con él sigue siendo genial. Hay que decir que es, con mucho, el mejor piloto en pista ahora mismo", reflexionó en declaraciones a Sky Alemania.

Por otra parte, Ralf también opinó sobre los motivos por lo que se dilata la renovación del vínculo que Hamilton posee con Mercedes: "Hay un rumor de que Mercedes quiere vender su equipo a finales del próximo año y esa incertidumbre tiene consecuencias; paraliza algunas decisiones futuras", aseveró.

* "Tenemos que recordar que Lewis es una personalidad importante, ciertamente muy cara, y también querrá un contrato que dure más de un año. La incertidumbre que se cierne sobre el equipo es sin duda una buena razón por la que las negociaciones entre él y el equipo estén tardando tanto", concluyó el germano.

Vale recordar finalmente, que Toto Wolff, jefe del Team Mercedes, manifestó recientemente que la extensión del vínculo estaba en marcha y que no le gustaría comprometerse brindando una fecha precisa sobre cuándo se llegaría a un acuerdo. También insistió una y otra vez, que por ahora están abocados a hacer todo lo mejor posible en el campeonato en curso.

Norris, uno de los destacados

El británico Lando Norris, compañero del español Carlos Sainz Jr. en McLaren, habló sobre la marcha del Mundial de Fórmula Uno.

* "El calendario parece un poco más normal para las próximas carreras, después de tres tripletes. Era necesario tener tiempo para recargar energías después de nueve carreras en 11 semanas, pero estoy listo para empezar de nuevo".

* "La pista de Sochi tiene sus propios desafíos, con una mezcla de curvas técnicas de 90 grados y rectas de alta velocidad; sin mencionar el giro a la izquierda de 180 grados que es la curva 3. Después de Mugello, será genial tener de nuevo a los aficionados en las tribunas de Rusia para animarnos y, por supuesto, la prioridad es garantizar que disfruten de la carrera de forma segura y queremos ofrecerles el mejor espectáculo que podamos", subrayó.