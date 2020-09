El "robot más grande del mundo" da sus primeros pasos en Japón

Japón sigue avanzando en la construcción del Gundam RX-78-2, el robot más grande del mundo hasta la fecha. Si bien aún no está listo, el androide ya puede cumplir con 24 grados de libertad de movimiento, además de otras funciones como caminar, arrodillarse, levantar sus brazos, saludar, girar la cabeza y hacer gestos con las manos, entre otras cosas.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7