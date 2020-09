https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.09.2020 - Última actualización - 17:22

17:20

Llegan cartas El coronavirus mata

POR AMALIA ISSA

Quiero opinar sobre el descontrol que hay en Santa Fe. Estoy tan desorientada y confundida que no entiendo nada. Estoy viendo que los hospitales, Cullen, etc. están llenos de gente enferma. Son muchos los casos que hay en nuestra ciudad. Y uno ve esa parte y se cuida. Yo estoy adentro, no salgo, pero aquí en mi barrio nadie se cuida, andan por la calle, van a los negocios. Uno va a la farmacia y la gente se le ríe cuando uno le pide distancia, porque están todos amontonados en la puerta del comercio, algunos sin barbijo...

Después la plaza Pucará que tengo cerca de mi casa: llena de chicos, jugando al fútbol, todo el día. En la parte donde están los aparatos para gimnasia, también con gente. No sé si los gimnasios, como no pueden abrir, llevan a sus clientes a hacer actividad en las plazas... Digo: ¿es algo de primera necesidad hacer gimnasia? Para mí es un verso. Yo soy una persona muy grande y jamás pisé un gimnasio ni me hizo falta para la salud.

Parece que hubiera una anarquía. En calle San Martín salen los de los comercios a pedir que los dejen abrir. ¿Qué gente va al centro a comprar?, no entiendo. En Aristóbulo abren, sacan la ropa a la vereda, pero no se ve a nadie que entre a comprar... Unos estamos aislados y otros como si nada... ¿Quién le puso en la cabeza a la gente que lo del coronavirus no es verdad? Hay enfermos, víctimas, muertos... Hay quienes están obligados a salir a trabajar, pero hay casos en que no es así... ¿De dónde salió esa gente a la que no le importa los enfermos, los mayores, las personas de riesgo? El coronavirus mata y no solo a personas mayores, también de toda edad.