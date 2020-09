Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ser responsable - LECTORA ATENTA

"No soy peronista, pero soy de las que piensan que la cuarentena era necesaria. No dio el resultado esperado porque faltó responsabilidad social. Algunos que protestan no cumplen con las medidas de protección. Convivir con el coronavirus no funcionará si no se respetan esas medidas y no se evitan las salidas no necesarias, o se siguen haciendo reuniones, o paseando, todos juntos. Felicito al diario por las ilustraciones y fotografías, tan elocuentes sobre esas aglomeraciones urbanas. Días pasados me empujó un hombre cargado de bebidas alcohólicas en el supermercado. No hace falta que agregue para qué. Este es un proceso biológico e inexorable que destruye todo, incluso la vida humana, como una guerra, si no se obra con madurez, si quieren seguir de fiesta, mezclando lo sanitario con la política y atacando al gobierno, como hace Macri y algunos medios que ponderan la situación de España, que en estos momentos está bastante crítica otra vez, no sé qué futuro nos puede esperar. Seamos sinceros y un poco más responsables".

Coparticipación federal - DANIEL PINO

"Hace unos días, en el programa del periodista Antonio Laje, escuché al gobernador de Santiago del Estero explicando muy claramente el tema de la coparticipación y el punto que el gobierno nacional le sustrajo a la ciudad de Buenos Aires. Recién ahí pude entender el motivo por el cual nuestro presidente actual debió tomar esa medida; y realmente es muy lógico y justificado lo que hizo Alberto Fernández. El gobierno de Macri había otorgado varios puntos de la coparticipación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A algunos gobernantes les encanta otorgar a la ciudad de Buenos Aires más beneficios que a otros lugares. Pero esta vez, fue un acto de justicia, retornar por lo menos un punto a la provincia de Buenos Aires, en atención a la cantidad de habitantes que lo necesitan. No hay dudas de que el centralismo porteño siempre benefició a sus habitantes, por sobre todos los demás argentinos. Algo que algún día deberá terminar".

Continuo reclamo sin respuesta - UNA VECINA

"Soy vecina de 4 de Enero entre Crespo e Hipólito Yrigoyen. Estoy totalmente decepcionada por la falta de respuesta de la Municipalidad, a múltiples reclamos por falta de luz a mitad de cuadra (N° 45766). La situación no es única en nuestra ciudad, por las reiteradas y innumerables quejas de otros vecinos de distintos barrios. Seguro devolverán lo que pagamos por un servicio que no se prestó en 6 meses. Es hora de DAR RESPUESTAS. Gracias al diario".