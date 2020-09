https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.09.2020 - Última actualización - 18:59

18:52

Se ha vuelto famoso gracias a sus parecidos con el actor Viral: apareció un doble de Brad Pitt y arrasa en las redes

Un albañil residente de Inglaterra , ha acaparado la atención tras viralizarse sus fotografías, ya que varios aseguran que es el “doble” de Brad Pitt. Su nombre es Nathan Meads, tiene 35 años y vive en la ciudad de Oxford, donde trabaja como obrero.

Si bien Nathan Meads no siente parecerse mucho a Brad Pitt, lo cierto es que cuando camina por la calle, a veces se le hace imposible dada la cantidad de personas que quieren fotografiarse con él.

Foto: Gentileza

Tiene un asombroso parecido con el actor y ahora que descubrió esa "veta", la explota por Instagram donde hace posteos con las poses típicas del galán. Además, se lookea igual.

"Ser el doble es bueno, pero no puedo caminar tranquilo por la calle. La gente me persigue y hasta me costó mi matrimonio porque la madre de mi hija odiaba que no podíamos ir a ninguna parte por el asedio insoportable que recibía".