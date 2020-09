Flor de la V juzgó a Charlotte Caniggia por buscar "un hombre que la mantenga"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora aseguró que tiene un discurso con "estructura patriarcal" luego de que la mediática dijera que "busca un hombre que la mantenga" en la pista del "Cantando 2020".

Luego de su debut en el " Cantando 2020", Charlotte Caniggia sorprendió con su espontaneidad en la pista de canto más allá de su talento musical. Sin embargo, Flor de la V se mostró muy crítica sobre las opiniones que transmite la mediática en televisión.

En medio del debate sobre la performance de la hija de Mariana Nannis en el reality de canto al aire de " Mujeres", la panelista consideró: "Me parece que Charlotte tiene muchísimo para poder disfrutar en la pista. Porque la gente claramente la quiere ver. Cante bien, cante mal, pero lo que a ella le afecta son las devoluciones, las críticas".

Además, destacó que "a pesar de que no canta, no estuvo tan mal" y opinó que la joven mediática "ha demostrado al decir las cosas que dice que sí está pendiente de lo que dicen o no. Creo que lo que tendría que hacer es disfrutar ese momento televisivo".

Pero después de los elogios para la melliza de Alex Caniggia, cuestionó: "Yo le pediría otra cosa. Que cuide más los mensajes que da como mujer. Como mujer, que ya no es una niña porque tiene casi 30 años... Me parece que estamos en un momento que la televisión tiene que tener perspectiva de género”.

"El decir o tener ciertos mensajes con estructura patriarcal, me parece que eso no suma. Dijo que busca hombre solo para que la mantenga. En ese aspecto debería tener una mirada más amplia, de que una mujer no necesita nada", consideró.