Miércoles 23.09.2020 - Última actualización - 23:07

A pocas cuadras del lugar, hace unos días asesinaron a un hombre de un tiro en la cabeza.

Violencia armada Balearon a dos hombres en la puerta de una compraventa de autos en Rosario

Otra vez llovieron balas en la ciudad en el final de otra tarde violenta en Rosario. Otra vez la inseguridad dijo presente, y dos personas sufrieron heridas de armas de fuego. En esta oportunidad el violento episodio tuvo lugar en las inmediaciones de un galpón donde se compran y venden autos que está ubicado en barrio Belgrano.

Esta vez la balacera se produjo en las inmediaciones de Provincias Unidas y Arévalo. Y el mapa del crimen de la ciudad marca que el hecho se produjo a sólo cinco cuadras de Barra al 200, donde fue baleado un hombre de 37 años el jueves pasado y el domingo falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

Según trascendió la mecánica del ataque que se produjo esta noche fue la misma que viene inundando las calles de la ciudad hace mucho tiempo. Dos personas pasaron en moto y gatillaron. Los destinatarios de los plomos fueron dos personas oriundas de la ciudad de Santa Fe que habrían llegado al lugar para realizar una operación como ya hicieron otras en los últimos tiempos, según indicó Marcelo, uno de los empleados del comercios que fue testigo del hecho.

De acuerdo a la versión del trabajador, que se encarga de lavar y preparar los autos para la venta, las víctimas fueron baleados cuando se encontraban charlando en la vereda con el dueño del comercio, que no sufrió heridas. "Me salvé por el mate. Justo entré a prepararlo. Fue una ráfaga de tiros. Para mí, un cargador entero. Me quise asomar y justo se asomó mi patrón y se desmayó", contó. Y agregó: "Cuando salí los vi tirados, pero estaban conscientes. Pedían ayuda, decían que no se quería morir".

Ante la consulta sobre qué hacían las víctimas en el lugar, dijo: "Los heridos venían a comprar un auto. Estaban analizando. Sé que algo de dinero tenían. Se ve que estaban con intenciones de comprar un auto. Vinieron a ver si conseguían un precio y pasó lo que pasó". En cuanto a la actividad que se desarrolla en el lugar, dijo: "Se compran y se venden autos desde hace nueve meses. Acá hay variedad de vehículos".

Pero también reveló que hace unos meses el galpón fue allanado por personas del Prefectura. "Hace unos meses hicieron un procedimiento pero fue erróneo porque no encontraron nada de lo que buscaban. Se ve que seguían a alguien. Buscaban droga y no encontraron nada. Acá nunca vi nada raro".