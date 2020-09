https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado" Di María y su no convocatoria a la Selección Argentina: "No le encuentro explicación"

El volante rosarino Ángel Di María mostró hoy todo su enojo para con el técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, por no haberlo convocado para la primera doble fecha de eliminatorias del 8 y 13 de octubre ante Ecuador y Bolivia, pese a que la nómina se extenderá a 35 jugadores, y afirmó que no entiende porqué no lo citan, y que sale a decirlo ahora porque estuvo "mucho tiempo callado" y ahora "explotó".





"Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar en la selección ¿A los 32 años estoy viejo?, me pregunto. Si fuera así, si se está haciendo un recambio por edad, entonces lo tenés que hacer con todos, y para eso no tendría que ir LIonel Messi, (Nicolás) Otamendi y Sergio Agüero, jugadores que están en gran nivel", puntualizó.





"Muchos dicen que ya estoy grande, pero sigo corriendo de la misma manera, porque en cada partido demuestro que no lo estoy, que puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé", explicó Di María en radio Continental, a cuatro días de conocerse la primera lista de 30 futbolistas elevada por Scaloni con los futbolistas que actúan en el exterior y en la que no figura.





"Si me rompo el ojete en el club (París Saint Germain) es para intentar tener la chance en la selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me han dado una explicación. Por eso tengo bronca, pero seguiré trabajando para volver", advirtió.





El ex Rosario Central, Real Madrid, Benfica y Manchester United dijo que no sabe si llegará "con este nivel" futbolístico al Mundial de Qatar 2022, pero dará "el ciento por ciento" para su regreso al seleccionado.

"Ya llevo como un año estando en buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma para volver a vestirla", indicó el exjugador de Real Madrid, de España, y Manchester United, de Inglaterra.

"Si salgo a hablar ahora es porque uno se aguanta, y yo me quedé callado mucho tiempo, pero en un momento explotás y contestás. A esto no le encuentro explicación. No tengo palabras, porque para mí la selección argentina es lo máximo.​ Yo amo vestir la camiseta celeste y blanca", le apuntó a Scaloni sin nombrarlo.

Di María fue elegido el mejor jugador de la semifinal de la Champions League que PSG le ganó por 3-0 a Leipzig, de Alemania, en Lisboa, donde en ese partido marcó un gol y entregó las asistencias de los dos restantes.

"Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años en la selección, pero siempre es mi sueño volver a estar", argumentó.



"Por ejemplo Leandro Paredes, que tiene un pase increíble y una calidad exagerada, que es muy joven y con la gente que tiene alrededor en el PSG ha crecido mucho, siempre se merece ser citado", precisó.





"Fideo" recibió hoy cuatro fechas de suspensión de oficio, por haber salivado al defensor español Alvaro González en el polémico partido que su equipo perdió por 1 a 0 ante Olympique, de Marsella, donde además hubo cinco expulsados, por la Ligue 1, de Francia.





"La verdad que la sanción de cuatro fechas es muy dura, porque es mucho tiempo parado, ya que no se va a jugar entre semana. Lo que hice fue una reacción en caliente y reconozco que me equivoqué, pero del otro lado hubo palabras que no me gustaron", refirió respecto de presuntas manifestaciones racistas del zaguero español.





Respecto de Messi y su continuidad en Barcelona, apreció que el capitán argentino "respetó al club y tomó la mejor decisión para no irse mal. Pero lo primero que le mandé cuando me enteré que no quería seguir en Barcelona fue una captura de Instagram donde decía cómo podía llegar a formar el PSG con él en el equipo", recordó.





"La verdad que como él se quería ir de Barcelona, a mi me gustaría retirarme en Rosario Central, porque es el sueño de cualquier jugador que sale de Argentina volver a sus raíces, pero la situación del país está muy difícil y sinceramente no quiero que mis hijas vivan en ese clima, aunque mi corazón es azul y amarillo y me gustaría cumplir ese deseo”, concluyó, ya con menos enfado en su voz del que había mostrado al inicio de la nota.





Simultáneamente, y mientras Di María ofrecía estas "´picantes" declaraciones radiales, en TyC Sports el presidente de AFA, Claudio Tapia, también consideraba que fue "injusto el destrato que recibió Messi en Barcelona, porque todos los títulos que ganó en su historia en la última década se lo debió a él".



Y acto seguido, anticipó que la AFA "no escatimará gastos para que todo el plantel de la selección que vendrá a jugar las eliminatorias llegue cuanto antes a la Argentina y no corra ningún riesgo de contagio de coronavirus. Porque lo económico nos preocupa mucho menos que la salud. Por eso, si hay que poner un chárter para ir a buscar a los jugadores a Europa lo haremos", anticipó. En ese vuelo, pese a que tanto lo deseaba, no estará Di María.

Con información de Télam