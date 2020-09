https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.09.2020

8:32

MÚSICA Soledad adelantó "Parte de mí", álbum que lanza el viernes

Télam

Soledad Pastorutti presentó esta tarde de manera virtual ante la prensa algunas de las canciones que integrarán “Parte de mí”, material que se publicará el viernes y donde la cantante y compositora combina vivencias con un sonido latino e internacional que construyó junto a Carlos Vives, Claudia Brant, Cheche Alara, Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, entre más.



“Siento que estoy floreciendo como nunca antes me había pasado tras haber encontrado a Soledad de nuevo porque me daba mucho miedo dar este paso como si hubiese perdido a esa nena valiente que se subía al escenario de Cosquín”, confesó Soledad en una reunión por Zoom a la que asistió Télam.



El álbum “Parte de mí” había tenido como adelantos “La gringa”, “Aunque me digas que no”, “La Valeria” y “Tal como siento” y hoy se escucharon, entre otras piezas, la canción que da título al disco, el primer single “Quién dijo” (que la une con Kany García), “Fiesta en el sur” y “Chingui Chingui”.



Además, la placa en la que también toman parte Paula Fernándes, India Martinez y Auténticos Decadentes, se completa con “Volverás”, “Cuando duele”, “La música de mí”, “Vida”, “Sigo siendo yo”, “Ya no más” y “A la abuela

Emilia”.



La artista santafesina presentará por streaming “Parte de mí” el lunes 12 de octubre desde el Movistar Arena (con acceso a la venta en movistararena.com.ar) día en el que, además, cumplirá 40 años.