https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.09.2020 - Última actualización - 8:42

8:35

La diputada Silvana Di Stefano planteó la importancia del apoyo al personal sanitario que trabaja en los servicios críticos y solicitó al gobierno de la provincia que se encuentren funcionando como establece la Ley 12391.

Para asistir a profesionales de la salud Piden información sobre el funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética La diputada Silvana Di Stefano planteó la importancia del apoyo al personal sanitario que trabaja en los servicios críticos y solicitó al gobierno de la provincia que se encuentren funcionando como establece la Ley 12391. La diputada Silvana Di Stefano planteó la importancia del apoyo al personal sanitario que trabaja en los servicios críticos y solicitó al gobierno de la provincia que se encuentren funcionando como establece la Ley 12391.

La legisladora radical perteneciente a la bancada que encabeza Maximiliano Pullaro ingresó un pedido a la Legislatura para que el Gobierno de Omar Perotti informe si actualmente se encuentran en funcionamiento los Comités Hospitalarios de Bioética, que fueron creados por Ley en la provincia de Santa Fe en diciembre de 2004.

También se pide información sobre qué profesionales lo integran, cuál es la periodicidad con que se reúnen (aunque sea de manera virtual), qué temas tratan, si se encuentran elaborados los protocolos de cada efector según necesidades para hacer frente particularmente a los requerimientos sanitarios del COVID 19 y si estos protocolos están debidamente difundidos entre los distintos profesionales que integran los servicios críticos.

“Nos encontramos ante una situación clínica difícil, ante unos 45 días muy duros, según escuchamos decir al gobernador, donde los recursos sanitarios están al límite y el personal de salud precisa de todo el apoyo necesario desde lo físico, pero también desde lo anímico y lo psicológico”, estableció Di Stefano.

“Ojalá no lleguemos al punto que llegaron otros países, pero si así ocurriera y se presenta el dilema de la última cama, como se denomina al hecho de tener 2 pacientes y 1 sola plaza; los profesionales deben tener toda la contención necesaria desde el Estado para atravesar por la situación con todo el respaldo suficiente”, puntualizó.

“La Bioética permite adoptar esas decisiones, que son durísimas para cualquier ser humano, desde un punto de vista éticamente correcto, tratando de encontrar un equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad del ser humano, pero sobre todo asistiendo a los profesionales que enfrentan ese momento”, enfatizó.

Silvana Di StefanoFoto: Gentileza

La iniciativa plantea que “las recomendaciones de los mencionados comités se tornan imprescindibles para apoyar, acompañar y dar un marco bioético a los profesionales de salud en la toma de decisiones difíciles, facilitando criterios que permitan compartir la responsabilidad ante esta realidad que implica una gran carga emocional”.

“Repito, esperemos no llegar al colapso y a tener que tomar este tipo de decisiones; pero repito tenemos que estar preparados para apoyar a nuestro personal de salud con todo lo necesario y creo fundamental que estos comités no solo se encuentren operativos; si no que cada profesional que hoy se encuentra en la primera línea de batalla contra el virus, tenga conocimiento que existen y tenga fácil acceso a ellos”, finalizó la diputada.